「陶朱隱園」成交難振奮市場 今年前10月北市億級豪宅交易量腰斬

近期「陶朱隱園」首度成交，讓豪宅市場眼睛為之一亮，不過整體大環境仍不佳，住商機構統計今年前10月北市億元級豪宅交易，共計154筆，與去年同期共406筆相比，年減高達62.1%。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，「陶朱隱園」傳出首筆成交，雖振奮豪宅市場，惟面臨政策環境，未來僅個案能創如此天價。

近期「陶朱隱園」成交讓10大豪宅排行榜再度洗牌。住商機構統計實價登錄，盤整歷年來成交總價最高的北市十處豪宅社區，其中此次成交的「陶朱隱園」17樓戶，首次成交即排入第二名，令有名人入住的大安豪宅「和平大苑」跌出十名之外。

根據實價，歷年來北市十大最高總價豪宅排行榜，由位於松山區的「文華苑」拿下，該社區次高樓層2戶，2022年7月由私法人以總價13億7400萬元買下，為有實價以來單筆交易總價最高之豪宅。

住商不動產台北市區協理錢思明分析，至於此次「陶朱隱園」所成交的17樓戶，僅知交易總價達12億元，如以該價來看，輕鬆擠進北市十大豪宅之列，如以該戶包含4個車位推估，此筆交易接近每坪400萬元，無疑為全台單價最高之豪宅王，惟總價屈居第二，未來如該社區其他戶成交，亦相當有機會刷新台灣豪宅總價的天花板。

雖然陶朱隱園衝破豪宅單價天際線，但豪宅市場交易量卻大幅萎縮。觀察實價登錄，今年截至10月為止，北市總價逾億元的豪宅共計154筆，與去年同期共406筆相比，下滑幅度高達62.1%，其中高端市場買氣若撇除交易件數較少的文山區，以中山區下滑幅度達91.6%最大。

賴志昶指出，北市高總價住宅交易量體明顯萎縮，顯示自去年9月央行第七波信用管制措施以後，加諸市場還有限貸等因素，億級豪宅市場遭遇毀滅式打擊，不僅高端客群出手謹慎，導致中古豪宅買氣重挫，品牌建商亦「棄守」此市場，今年以來億級以上豪宅新案屈指可數，預售豪宅交易量體持續下探，未來政策如無鬆綁，恐怕交易量難有起色。