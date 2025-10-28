十大豪宅洗牌 陶朱隱園總價僅排第二、周董豪宅被擠出榜單

「陶朱隱園」近期首度傳出成交，十大豪宅排行榜再度洗牌，住商機構觀察實價資料成交總價最高十處豪宅社區，此次成交的「陶朱隱園」17樓戶以12億元成交擠入第二，並把周杰倫入住的大安豪宅「和平大苑」擠出十名之外。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，「陶朱隱園」傳出首筆成交，雖振奮豪宅市場，惟面臨政策環境，未來僅個案能創如此天價。

根據實價，歷年來北市十大最高總價豪宅排行榜，由位於松山區的「文華苑」拿下，該社區次高樓層2戶，2022年7月由龍巖集團家族以總價13.74億元買下，為有實價以來單筆交易總價最高之豪宅。

住商不動產台北市區協理錢思明分析，至於此次「陶朱隱園」所成交的17樓戶，僅知交易總價達12億元，如以該價來看，輕鬆擠進北市十大豪宅之列，如以該戶包含4個車位推估，此筆交易接近每坪400萬元，無疑為全台單價最高之豪宅王，惟總價屈居第二，未來如該社區其他戶成交，亦相當有機會刷新台灣豪宅總價的天花板。

觀察實價，今年截至10月為止，北市總價逾億元豪宅共計154筆，與去年同期共406筆相比，下滑幅度高達62%。

賴志昶表示，北市高總價住宅交易量體明顯萎縮，排除交易件數較少的文山區，以中山區下滑幅度達91.6%最大，顯示自去年9月央行第七波信用管制措施以後，億級豪宅市場遭遇毀滅式打擊，不僅高端客群出手謹慎，導致中古豪宅買氣重挫，品牌建商亦「棄守」市場。

他表示，今年億級以上豪宅新案屈指可數，預售豪宅交易量體持續下探，未來政策如無鬆綁，恐怕交易量難有起色。

賴志昶表示，近年豪宅雖呈持續量縮格局，惟市場價格仍頗具穩定度，主因是高資產購屋族因應市場局勢而不急於出手，但國內金融環境與股匯市場仍穩定，致使金字塔頂端族群少有讓利意願，品牌建商也不急於一時景氣而降價。