全台移工破85萬人！專家曝商機：這些「房市」受惠

台灣產業發展穩健，吸引不少外籍工作者就業，根據移民署統計，至2025年9月，全台移工人數已達85.8萬人，較去年底大增逾14萬人。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣移工主要需求為製造業、營造業等產業移工，及看護工等社福移工。

其中製造業方面，近年台灣科技產業蓬勃發展，半導體與高科技製造鏈帶動整體經濟動能，推升海外科技業中高階技術人才與製造業勞動人力需求。

另外，因全台近年房市供給熱絡，營造勞動力需求增大，然而國內營造業面臨勞工年齡老化，年輕人無意投入，缺工問題嚴重，勞動部於2023年起已陸續放寬一般營造業移工申請配額等相關資格條件，使移工就業人數攀升。

張旭嵐指出，外籍勞動人口規模擴張，影響勞動結構，也帶動當地移工宿舍租買需求，尤其產業園區、工業區周邊，不乏有業者收購旅館、大學宿舍改建或買地自建，作為移工宿舍。

除了入住雇主統一管理的宿舍，經雙方合意，移工亦可在外自行租屋，市場也出現針對外籍勞工客群，量身規劃的宿舍型、分租型與套房型房源，成為商圈房市經濟的新推力。

此外，移工在台生活的娛樂消費，主要集中在交通發達的車站周邊，尤其是後火車站或「前站外圍」的中古店面，如台北車站、桃園、中壢，在人氣相對淡薄的後站，自然形成外勞商圈。

台中、台南則是集中於前站外圍的巷弄小店及分租樓店，由於這些地方的租金，比車站前第一排店舖低，吸引在台移工僑民開店，也帶旺周邊店面商機，為部分車站商圈增添異國餐飲、異國商店特色，形成頗具規模的外籍生活圈。

觀察持有效居留證之在臺移工所居留縣市分布，桃園市2024年底移工人數高達12.6萬人，占全台近兩成，再度蟬聯外籍勞動力需求最高的城市；而在八大都會區中，則以新竹縣及高雄市成長最明顯，移工人數年增幅均突破1成。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，從移工人數變化，可看出區域的產業發展與對外籍勞動力的高度需求。桃園市擁有中壢、觀音等共38個報編工業園區，隨著產業聚落持續擴張，營造移工與科技移工的需求亦同步成長。

她表示，除了就業人口移入外，受北北桃大生活圈效應，桃園成為了「脫北族」的重要移居城市，帶動當地房市供給量能升溫。

李家妮表示，桃園市2024年核發建築物建照，總樓地板面積就高達671萬平方公尺，居全台之冠，其中，工業及倉儲類樓地板面積就占比近三分之一，規模為全台最大，足見桃園龐大的產業投資量能與工程建設動能，推升了在製造、營造等相關產業中，對外籍勞動力的強勁需求。