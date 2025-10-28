順藥法說會重申中風藥 LT3001 二期臨床正向結果 股價再度跌停回應公司

順藥（6535）27日召開法說會，說明創新中風治療新藥LT3001中國⼆期臨床試驗（LT3001-202）數據、以及多國多中⼼⼆期試驗（LT3001-205）初步觀察結果。順藥總經理葉聖文表示，依據目前掌握的臨床數據，LT3001已在安全性及療效潛力上站穩腳步，目標2026年啟動三期臨床試驗，力拚2030 年實現上市。

順藥上周22日發布重訊，先行揭露LT3001中國⼆期臨床試驗數據，強調安全性及療效皆呈現正面結果，不料隔日23日資本市場並不買單，當天股價直灌跌停；27日法說會除了新增歐美部份臨床數據說明之外，也解釋這次臨床沒有P值的原因，資本市場在28日再度打臉順藥，開盤不久即大跌27元、早盤維持在244元跌停價位。

針對中國⼆期臨床的202試驗，順藥表示，LT3001 無論在低劑量（0.025 mg/kg）亦或高劑量（0.05 mg/kg）組別，在每日兩次且連續三天給予靜脈輸注的密集治療下，並未觀察到任何與藥物相關之症狀性顱內出血（sICH），突破了30年來溶栓藥物的使用瓶頸，成功將治療時間窗擴展至24小時。

療效方面，在給予治療的90天後，中風評估量表 NIHSS 7–25分之病患（中至中重度）達到 mRS 0–2 的比例相較安慰劑高 9–12%；大動脈粥樣硬化型中風（LAA）患者達到 mRS 0–2 相較安慰劑高 11.2%；失能型中風（肢體運動或語言缺損）患者達到 mRS 0–2 的比例相較安慰劑高 13–21%，顯示 LT3001 對失能型等高醫療需求族群的臨床效益更為顯著。

歐美二期臨床205試驗，為一項與 202同步展開之國際多中心二期臨床試驗，目的在研究 LT3001於中國以外族群（涵蓋歐美人種）及經影像條件篩選的急性缺血性中風病患中的安全性與療效趨勢。由於202臨床收案速度超出預期，順藥為了加速全球臨床三期試驗推進，決定於今年年初提前終止 205 試驗，最終納入打藥的人數為87人。

研究結果顯示，205試驗於運動失能患者族群中，LT3001 治療組於 90 天達到功能接近完全恢復（mRS 0–1）的比例較安慰劑組提升約 11–15%，且亦無任何出血副作用發生，在部分目標次族群中顯示與中國 202 試驗相同的一致性療效趨勢。

葉聖文也針對這次順藥中風藥未公布P值的原因，無論是202以及205試驗皆是為了探索LT3001的療效潛力而設計，並非為了追求統計數據。中風患者的臨床表徵多樣且複雜，為了尋找明確的三期收案範圍，二期臨床試驗將病患篩選範圍擴至最大，再從其中挑選出適合的次族群進行臨床三期規劃，依據目前結果，也確實達到了當初的實驗設計目的，讓團隊在設計三期臨床試驗的時候更添信心。