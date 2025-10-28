BREEZEONLINE 雙11檔期精品超殺 業績衝成長20%

年末最大購物節即將引爆！BREEZEONLINE微風精品線上將於11月1日起盛大推出年度壓軸活動「11.11 Premium Sale」，全站精選潮流爆品最低1折起，集結全球精品、美妝保養與居家選物，以豪華品牌陣容與超值優惠打造最強購物盛典，業績拚成長20%。活動期間自 11 月 1 日至 11 月 17 日，推出多重獨家優惠、限時閃購與品牌加碼回饋，挑戰年度最高46%回饋。

BREEZEONLINE雙11檔期主打「全站潮流爆品」，集結 Michael Kors、alexanderwang、BALLY、Alaïa、SHIATZY CHEN 等時尚品牌聯合祭出史上最低1折起折扣。從經典緹花皮革包、街頭風針織洋裝，到高質感刺繡外套與造型托特包，全都以破盤優惠限量登場，勢必掀起搶購熱潮。同時推出「全網獨家禮遇5折起」優惠，凱特王妃愛用包 ASPINAL of LONDON、設計師珠寶 YUN YUN SUN 與巴黎傳奇精品 Alaïa 等品牌同步加入折扣行列，讓消費者以入門價即可入手國際精品，輕鬆體驗奢華生活。

呼應雙11檔期主題，BREEZEONLINE更打造「雙11專屬價」專區，以$1,111、$11,111、$111,111等象徵性價位推出限量商品，包括 CHANEL、Hermès、Goyard、Louis Vuitton、BURBERRY、BVLGARI、Dior 等國際精品代表作，從經典包款、短夾到絲巾配件皆納入特惠名單，兼具話題性與收藏價值。此外，活動同步推出「快閃揪團秒殺」企劃，邀請消費者以團購模式搶購超值限定組：包含香氛品牌 Margot&Tita、L'ESSENZA的買一送一香水禮盒，以及Cheersjelly舉杯低卡蒟蒻凍與Kind Bag環保袋的11件超值福袋，讓時尚與實用一次入手。

美妝區Breeze Beauty也火力全開，推出「國際大牌美妝全面 3.1 折起」，集結LANCOME超極限黃金玫瑰賦活組、LA MER 經典乳霜組、ESTEE LAUDER 小棕瓶組、SK-II 青春露組等明星保養組合限時下殺。並自11月7日起連續五天推出「每日一物秒殺活動」，LANCOME小黑瓶、LA MER高滲透修護乳、Helena Rubinstein 綠寶眼霜、SK-II 青春露與 ESTEE LAUDER 小棕瓶等經典品項將以破盤價限量販售，再掀美容市場搶購熱潮。

BREEZEONLINE今年雙11不僅是品牌年度最大檔期，更以「精品價格親民化」為核心理念，讓消費者以最實惠的價格入手夢幻逸品與頂級保養組，預期業績目標成長20%。全站折扣同步搭配多重加碼，包括指定品牌輸碼【BO15】折上再享15% 優惠、LINE購物最高 10% 點數回饋，以及無卡分期限時滿額折扣，打造結合時尚、科技與回饋的極致購物體驗。