台中水湳經貿段6、8地號設定地上權案「等嘸人」又流標

備受不動產業矚目的台中水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」今(28)日開標，結果因無人投標再度宣告流標。市場原本預期的壽險業者及新光、遠百等百貨「雙雄」並未出手，顯示市場觀望氣氛仍濃。

市府經發局表示，招商說明會時，多家壽險業者表達投資意願；不過壽險業者也反應，相關評估及備標作業需要時間，市府對此將再針對招標條件進行調整。

業界分析，這次開標流標並不意外，除了權利金太高之外，美國對等關稅新政及新台幣匯率升值，對精密機械、自行車、手工具等傳統產業重鎭的台中來說，衝擊確實不小，百貨零售市場同樣受到影響，大家評估水湳後勢發展時間較長，「可能要再等等」。

值得注意的是，政府的公開招標案，被視為景氣的櫥窗，是觀察景氣好壞的重要指標。而台中市地政局近一年來三次土地標售，標脫率均低於二成，經發局水湳經貿段6、8地號設定地上權案連兩次流標，顯示業界普遍抱持觀望態度。

西屯區經貿段6、8地號土地面積合計約3.86公頃，採設定地上權70年方式招商；未來可開發為大型百貨購物商場、國際級飯店，支援相鄰的台中國際會展中心住宿、消費機能。

台中市政府初估，兩塊土地合併開發總投資金額逾300億元，未來可望打造「下一個台中七期百貨商圈」。

經發局7月中舉行招商說明會，即吸引50餘家業者報名，涵蓋百貨零售、壽險、地產開發及建設公司等業別。