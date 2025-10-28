快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
水湳經貿園區經貿段6地號、8地號設定地上權案，因無人投標再度宣告流標。記者宋健生/攝影
水湳經貿園區經貿段6地號、8地號設定地上權案，因無人投標再度宣告流標。記者宋健生/攝影

備受不動產業矚目的台中水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」今(28)日開標，結果因無人投標再度宣告流標。市場原本預期的壽險業者及新光、遠百等百貨「雙雄」並未出手，顯示市場觀望氣氛仍濃。

市府經發局表示，招商說明會時，多家壽險業者表達投資意願；不過壽險業者也反應，相關評估及備標作業需要時間，市府對此將再針對招標條件進行調整。

業界分析，這次開標流標並不意外，除了權利金太高之外，美國對等關稅新政及新台幣匯率升值，對精密機械、自行車、手工具等傳統產業重鎭的台中來說，衝擊確實不小，百貨零售市場同樣受到影響，大家評估水湳後勢發展時間較長，「可能要再等等」。

值得注意的是，政府的公開招標案，被視為景氣的櫥窗，是觀察景氣好壞的重要指標。而台中市地政局近一年來三次土地標售，標脫率均低於二成，經發局水湳經貿段6、8地號設定地上權案連兩次流標，顯示業界普遍抱持觀望態度。

西屯區經貿段6、8地號土地面積合計約3.86公頃，採設定地上權70年方式招商；未來可開發為大型百貨購物商場、國際級飯店，支援相鄰的台中國際會展中心住宿、消費機能。

台中市政府初估，兩塊土地合併開發總投資金額逾300億元，未來可望打造「下一個台中七期百貨商圈」。

經發局7月中舉行招商說明會，即吸引50餘家業者報名，涵蓋百貨零售、壽險、地產開發及建設公司等業別。

由於一旁的台中國際會展中心已於21日啟動試營運，也為此案開發前景帶來政策利多。不過開標結果，仍不敵大環境不景氣，再次以無人投標而宣告流標。

台中國際會展中心已於21日啟動試營運，為水湳開發前景帶來政策利多。記者宋健生/攝影
台中國際會展中心已於21日啟動試營運，為水湳開發前景帶來政策利多。記者宋健生/攝影

壽險業 地上權 景氣

相關新聞

全台移工破85萬人！專家曝商機：這些「房市」受惠

台灣產業發展穩健，吸引不少外籍工作者就業，根據移民署統計，至2025年9月，全台移工人數已達85.8萬人，較去年底大增逾...

台中水湳經貿段6、8地號設定地上權案「等嘸人」又流標

備受不動產業矚目的台中水湳經貿園區「經貿段6地號、8地號等兩筆土地設定地上權案」今(28)日開標，結果因無人投標再度宣告...

生技論壇11月12日登場 樂迦再生 CEO 張裕享：生醫植入製造 DNA

樂迦再生科技執行長張裕享表示，全球再生醫療與細胞治療產業快速成形，委託開發暨製造（CDMO）正成為新趨勢。台灣從過去至今...

和泰電動車一口氣砍39萬 一年拚賣出4,000輛…劍指特斯拉

和泰發動電動車終局之戰，劍指特斯拉。和泰車昨（27）日宣布，旗下電動車bZ4X改款上市，不僅配備大幅升級，標準售價更從1...

SOGO敦化館改建延後十年 租約年底到期 將換新品牌經營

皇翔建設買下的「SOGO敦化館」改建案將推遲，皇翔副總經理暨發言人游玉華昨（27）日表示，確定改建案將延後，並擬邀請百貨...

SOGO敦南館「皇冠上珍珠」 養地也養利

「SOGO敦南館」改建案延後，皇翔有意找新百貨業主。專家分析，「SOGO敦南館」位在大安區敦化南路上，基地面積達938....

