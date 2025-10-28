SOGO敦化館年底熄燈 房東皇翔：暫不蓋豪宅改招商
遠東SOGO敦化館預計今年底熄燈，房東皇翔建設原計畫在敦化館熄燈後改建為豪宅，但卻傳出計畫生變，皇翔建設表示，改建案確定延後，目前正招商中，方向不限產業別。
敦南SOGO大樓交易定案在2021年定案，皇翔建設以約新台幣130億元拿下仁愛企業股權，並提出都更改建案，原規劃興建豪宅，SOGO敦化館也因此宣布將在今年年底熄燈。
SOGO董事長黃晴雯今年曾表示，敦化館館內品牌已合作多年，主力精品品牌等將移到包括GardenCity、復興館等其他商場。
她也曾透露，房東原希望新商辦可繼續與SOGO合作，但基於營業面積有限，無法滿足SOGO全客層百貨的發展需求而作罷；但她強調，敦化館是台灣首家精品百貨，曾被譽為「東區的珠寶盒」，具有重要歷史意義。
