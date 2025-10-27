國泰世華銀行新泰分行喬遷新址 打造新穎友善行舍
國泰世華銀行27日正式宣布，服務新北市新莊地區近35年的「新泰分行」正式遷址至新莊副都心中平路，全新行舍坐落於新北市都市發展重點區域。新址鄰近幸福商圈西側、泰山明志路商圈與十八甲重劃區，並坐望塭仔圳重劃區未來發展，具備高度業務拓展潛力。此次搬遷不僅因應營運擴展需求，更強化在地連結，持續為社區民眾與中小企業提供多元且便捷的金融服務。
新泰分行全新行舍導入多項友善設計，包含無障礙ATM專區、友善櫃台、無障礙洗手間，並提供預約手語翻譯等貼心服務，讓高齡者與身心障礙者皆能安心使用金融服務，顯見國泰世華銀行長期以「公平待客」為核心服務原則，致力打造社區居民皆能輕鬆體驗的金融場域。在環境方面，新泰分行亦全面導入節能標章認證的空調與照明設備，展現國泰世華銀行對環境友善的承諾。
同時，國泰世華銀行積極優化全台165家分行的數位設施品質，新泰分行同步導入24小時自動化服務區、營業大廳數位體驗桌，並整合CUBE App、證券帳戶線上申辦與國泰智能投資平台等創新服務。目前CUBE App每月平均登入次數已超過4,500萬次，讓客戶無論在線上或臨櫃皆能享有一致且便捷的金融體驗，也讓分行同仁能更專注提供多元且深入的諮詢服務。
新莊副都心近年來發展迅速，區域內匯聚中央合署辦公大樓、國家電影及視聽文化中心、宏匯廣場、新北新莊凱悅嘉軒酒店，以及多家知名企業總部與辦公大樓，商業機能日益成熟，成為新北西側重要的經濟樞紐。國泰世華銀行新泰分行的進駐，與去(2024)年已進駐副都心思源分行形成完整布局，全面提升國泰世華銀行在副都心地區的服務能量。誠摯邀請在地居民、企業主與社區夥伴蒞臨新泰分行新北市新莊區中平路433號，體驗全新升級的友善金融服務。更多資訊，請致電新泰分行專線（02）8201-0788。
