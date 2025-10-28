工研院新任院長張培仁 要求嚴謹的科技人

工研院新任院長張培仁昨（27）日表示，他已經準備好接掌工研院院長這項重責大任，並且會以專業經理人的角色，帶領工研院團隊腳踏實地，全力協助政府服務產業。

據了解，2020年新冠肺炎肆虐全球，對各國的經濟安全與人民健康造成巨大衝擊，就連防疫用的口罩都成為稀缺物質。時任工研院副院長的張培仁，肩負起統籌院內資源，領導研發團隊迅速投入口罩國家隊，稱職地扮演理念與實踐的橋梁。將原訂半年的工期縮短為一個多月即全部上線，能達成這項不可能的任務，張培仁便是居中調和鼎鼐的靈魂人物。

張培仁坦言，離開工研院一年半再回鍋，這與他九年前接任工研院副院長職務時相較，覺得壓力倍增，接到人事訊息時，他是笑不出來的。

張培仁表示，他已經讀完工研院2026年所有執行計畫的計畫書。他認為，計畫只是起步，能夠真正落實才是重點。明年將會嚴謹的要求工研人做出好成績，並請業界的先進來評估成果。其次，不論技術發展到什麼程度，最終產業界能應用並且獲利，才是最實際的。

張培仁生性樂觀，總是鼓勵同仁即使面對困難與挑戰，都要抱持正面積極的心態，永遠不要放棄希望，這應與他成長的經歷有關。

張培仁回憶起求學時期，雖然家境困難，但在母親的苦心栽培下，養成堅毅不服輸的個性，即便再貧窮，也要懷抱希望。另一方面，他十分感謝兄長及摯友們，在求學的路上相互扶持，助他終於完成博士學位。張培仁也深刻體會到，唯有樂觀面對、自我要求，才能激發潛力，朝自己的夢想前進。