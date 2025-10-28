快訊

工研院新院長 前副院長張培仁接任 宣示三大策略

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導
工研院昨日舉行院長交接典禮，經濟部政務次長何晉滄（中）監交，由卸任院長劉文雄（左）交接印信予新任院長張培仁。記者李珣瑛／攝影
工研院昨（27）日舉辦新任院長布達暨交接典禮，由工研院前副院長張培仁接任。張培仁表示，面對全球局勢變化與科技快速演進，工研院將以「整合跨域創新」為核心策略，持續發揮影響力，成為政府最信任的產業智庫與產業最堅強的技術夥伴，未來更聚焦凝聚專才、深耕台灣、布局全球三大方向發展。

工研院新任院長張培仁人事案昨由經濟部政務次長何晉滄布達，並監交印信交接。何晉滄肯定張培仁深具領導力，是兼具政策及國際視野的科技管理人才，期許他能肩負起帶領工研院以科技實力發揮影響力、再創高峰的重要使命。

工研院董事長吳政忠則期許張培仁，帶領工研院結合深厚技術底蘊與AI、晶片等新興科技，推動AI多元應用與機器人發展，促進產業升級與轉型；同時深化與學界合作，強化基礎科學與應用研究的鏈結，讓科研成為產業發展的源頭活水。

何晉滄表示，工研院一直是台灣最重要的產業科技研發機構，也是政府推動創新政策不可或缺的戰略夥伴。面對地緣政治風險與供應鏈重組的全球挑戰，工研院作為台灣科技與產業對接國際的重要樞紐，以「技術外交」進行跨國鏈結的工作將益發重要。

張培仁指出，創新是台灣產業發展的關鍵動能。面對全球局勢變化與科技快速演進，工研院將以「整合跨域創新」為核心策略，持續發揮影響力，成為政府最信任的產業智庫與產業最堅強的技術夥伴。

張培仁表示，工研院未來將聚焦三大方向推動發展。首先是「凝聚專才」，透過凝聚院內外專才，激發跨機構跨領域協作，整合產學研能量，發展前瞻及關鍵技術，協助台灣在全球科技競賽中占得先機。

其次是「深耕台灣」，以創新驅動產業轉型，提升國家整體競爭力，包括協助政府擬定產業發展策略、確保高科技產業競爭優勢，以及輔導中小傳統企業升級轉型；第三是「布局全球」，結合台灣的研發能量，對接國際資源，提升台灣在全球的能見度。

工研院 布局 研發

