SOGO敦南館「皇冠上珍珠」 養地也養利

「SOGO敦南館」改建案延後，皇翔（2545）有意找新百貨業主。專家分析，「SOGO敦南館」位在大安區敦化南路上，基地面積達938.96坪，地理位置精華，是「皇冠上的珍珠」，推遲建案養地，對業者也有利。

SOGO敦化館建物要找新租客，業內認為，短期要找到新百貨或商場進駐確實不容易，但只要條件夠好，也不是不可能。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，房市狀況不明，不少建案都會有延推情勢，豪宅還有持有與交易不友善的稅率、貸款限制，以及企業主在意政經局勢，更有買氣限制，因此等待市況轉佳再進一步推案，對未來銷售上較可以有更亮眼的表現。

至於能否招商成功，百貨業者分析，敦化館自SOGO經營至今已逾30年，建物結構與設備確實老舊，若要重新投入經營勢必需大幅整修，初期投資金額龐大，若是短期租約難以攤平成本。