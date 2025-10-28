SOGO敦化館改建延後十年 租約年底到期 將換新品牌經營

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧嚴雅芳／台北報導
皇翔建設買下的「SOGO敦化館」改建案將推遲。記者林俊良／攝影

皇翔建設（2545）買下的「SOGO敦化館」改建案將推遲，皇翔副總經理暨發言人游玉華昨（27）日表示，確定改建案將延後，並擬邀請百貨零售業者進駐，預計改建案至少往後推遲十年。

可以確定的是，SOGO敦化館這棟大樓將不會熄燈，而是換新招牌再開張。至於新房客方面，游玉華表示，目前委託的商仲業者已陸續洽談不少百貨業者，包括微風集團、新光三越、誠品等，其中，因過去的誠品敦南店就在SOGO敦化館對面，如果誠品願意「鳳還巢」，當然是樂見且歡迎。她強調，相關百貨業者的意願都僅是初步詢問，並未定案。

「SOGO敦化館」原先傳出要年底熄燈，如今出現大轉彎，據悉，皇翔近日透過商仲接洽多家一線百貨業者，探詢是否有意願進駐經營，換言之，「SOGO敦化館」可望繼續維持百貨大樓型態。

SOGO表示，敦化館將依約營業至今年底，屆時部分櫃位將移往鄰近的SOGO復興館，以及預定明年第1季開幕的大巨蛋遠東Garden City商場B區。SOGO敦化館將在年底進行最後的特惠與拍賣活動，但具體時間尚未出爐。

其餘百貨業者多持觀望態度，微風集團回應，目前尚未評估相關計畫；新光三越則表示「不予回應」。誠品昨日也不回應此案。

百貨業者透露，皇翔確實有釋出尋找新的百貨合作業者訊息，但目前尚未有具體招商內容與租約條件，商仲主要是詢問有沒有興趣，所以目前都還在初步階段。

皇翔在2020年底以皇翔投資公司名義，斥資130億元現金收購SOGO敦化館的房東「仁愛企業」股權，而SOGO敦化館今年底租約到期，皇翔申請都更中，據台北市都市更新服務審議平台資訊，該案規劃興建33層豪宅建案，總樓地板面積推估逾1.36萬坪。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，這項改建案走都更程序需要等待一至二年，皇翔希望繼續維持百貨大樓是過渡時期的最安全做法，一方面可以有穩定的現金流，二方面商場也可以保持活力，對原來的租客、屋主、消費者來說算三贏，只是要招商新的百貨業主挑戰不小，主要是對百貨業者來說，最大考量是攤平裝修成本問題，所以租期多久是一大關鍵。


