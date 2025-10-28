電動車大廝殺 油車市占恐遭蠶食

電動車大廝殺，油車、電車戰局愈演愈烈，業內指出，車市明年將出現幾個關鍵點，包括美國車關稅出爐牽動價格向下，還有TOYOTA新款電動車平價入市，電動車不斷有新車問世，將加速市場占比增速擴大，蠶食油車市場。

根據統計，2025年前九月純電的電動車占總車市比重已達7.6%，預期明年電動車占總市場的比重可望因為價格更競爭而進一步拉升，甚至可能挑戰一成。

回顧過去幾年，2019年電動車占整體車市只有0.6%，六年間大增7%，成長率以倍數計，當年市場上僅有七款電動車，今年市面上的純電車款已經超過50款。業內認為，可以預見明年起在各項科技條件愈趨成熟、市場競爭愈發激烈的情況下，電動車占市場比重將節節高升。

此外，還有納智捷的n5預期明年將上市，業者指出，傳統燃油車近幾年來極少見全新車款，反觀電動車不斷「出新」，主要是各車廠都把開發重心移至電動車款，資源有限之下，也使得許多消費者轉向購買純電車。業內預期，未來幾年百萬級距的車輛市場，可能會被電動車席捲。

另外，由於純電車性能、配備以及節省保養費用、充電相對油車划算等優勢，許多電動車車主都說「回不去了」，成為電動車的穩定客層。