生技論壇11月12日登場 樂迦再生 CEO 張裕享：生醫植入製造 DNA

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
樂迦再生科技執行長張裕享。樂迦／提供
樂迦再生科技（6891）執行長張裕享表示，全球再生醫療與細胞治療產業快速成形，委託開發暨製造（CDMO）正成為新趨勢。台灣從過去至今的產業發展脈絡一向具備「製造DNA」，從塑化、半導體再到如今再生醫療領域，將成為台灣突圍國際市場的重要利基。

經濟日報將於11月12日舉行「2025生技論壇—生技醫療產業新戰略」，張裕享將出席《綜合座談：前瞻精準醫療商機》擔任與談人。本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、健喬信元醫藥生技、長佳智能、長聯科技，及樂迦再生科技等協辦。

張裕享表示，台灣從四、五十年前透過堅強的製造實力，曾經開創出塑化王國，半導體的崛起更培育出護國神山台積電，如今隨著生技產業發展，從傳統化學藥物、抗體藥物走到今天的再生醫療，台灣人的製造實力仍然可扮演關鍵影響力。

他表示，再生醫療製程遠較傳統藥物複雜，產品種類繁多，且多屬於自體細胞，需針對每位病人個別製造，不易放大量產，這使細胞治療CDMO目前發展仍處於早期階段，但潛力龐大。

他說，台灣長期以來在產業各領域展現優異製造能力，在流程管理與品質控制方面經驗深厚，這樣的「製造DNA」若能移植到再生醫療領域，將成為台灣突圍國際市場的重要利基。

法規環境也是關鍵優勢。國際再生醫療產品多採「有條件式核准（conditional approval）」，完成第二期臨床即可上市。諾華（Novartis）的細胞治療產品Kymriah即在第二期臨床後直接取得上市許可。台灣是全球第五個採行此制度的國家，審查明確、時程縮短，有助吸引國際藥廠將臨床與製造落地。

衛福部近年積極推動再生醫療法與子法，並規劃以百億元為單位的獎勵措施，鼓勵國際技術進入台灣發展。藉此制度，外國先進醫療可加速導入，台灣病患也能第一時間受惠。

張裕享表示，台灣發展再生醫療的策略，「上半場」可引進國際技術，「下半場」輸出在地成果，產品經過在台試驗與驗證後，再銷往國際市場，形成以台灣為中心的區域價值鏈與「產業套利」（arbitrage）效應。

此外，AI應用被視為再生醫療製造的關鍵驅動力，樂迦再生目前正在結合AI監控與自動化製程，不僅可提升品質穩定度，也能有效降低成本，相信台灣有機會在再生醫療CDMO產業鏈中扮演關鍵角色。

