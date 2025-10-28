和泰電動車一口氣砍39萬 一年拚賣出4,000輛 劍指特斯拉

和泰發動電動車終局之戰，劍指特斯拉。和泰車（2207）昨（27）日宣布，旗下電動車bZ4X改款上市，不僅配備大幅升級，標準售價更從167萬元降價39萬元，來到128萬元，降幅高達23.4%。業內預期，將引發電動車市場殺戮戰。

美國車進口關稅未定之際，和泰車先聲奪人，旗下新款電動車bZ4X昨日改款上市，不僅一口氣降價39萬，還喊出要拚增逾十倍量。和泰車Toyota本部長王世豪昨日宣示，bZ4X首波年度銷售目標為4,000輛，明年旗下電動車的市占率，要從原本不到1%拉高到一成。

和泰車透露，該公司挾著TOYOTA原廠日本豐田的全力支持與技術奧援，未來即使美國車關稅底定後「特斯拉降價也沒在怕」。據悉，bZ4X設定的主要競爭對手是特斯拉的Model Y與納智捷的n7。

由於美國進口車關稅即將出爐，特斯拉在台因有關稅優勢，被認為將狼入羊群、血洗市場。不過，bZ4X上市前預售價136萬元已接300張訂單，昨日公布正式售價再降到128萬元，預期將大吸潛在的電動車買家。

王世豪表示，bZ4X新車以128萬元的震撼價上市，就是要全面迎戰美國車降價。日本豐田原廠有鑑於未來台灣電動車市場勢必很慘烈，承諾會全力支援和泰車，以具備競爭力的價格以及自信的產品搶市，目標要在這一波市場中突圍。

目前，和泰車在電動化車款領域，包括油電車、PHEV以及純電車，約占旗下全車系銷售量的37%，預期bZ4X上市之後，明年電動化車款比重將占整體銷售的五成以上。

和泰車指出，bZ4X在充飽電的情況下續航力達到743公里，最大馬力有227匹的動力表現，128萬元的售價還會同步推出早鳥「隨插即充吃到飽」方案，期許先搶下一波訂單。

在市場展望方面，和泰車預期，今年電動車的市場規模初估約在3.2萬輛左右，占車市比重約7.6%，而後續仍要看特斯拉新車抵台數量，預期在各家電動車競逐之下，明年整體電動車量體有望來到4萬輛，年增兩成左右。和泰車昨日並訂出電動車銷售目標，除了市占率要拚增十倍以上，銷售量增幅將遠超這個數字。



