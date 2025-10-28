聽新聞
大逆轉 皇翔：SOGO敦化館延後改建
皇翔建設買下的「ＳＯＧＯ敦化館」原規畫改建為卅三層豪宅大樓，如今改建時程確定延後，將維持商場經營。皇翔表示，至少會以十年為基本。換言之，十年內該地仍會維持商場模式。此外，皇翔並未打算自行經營百貨，將尋找新的百貨業主進駐。
皇翔建設副總經理游玉華昨說，整個時程確實會往後延，且考量到商家重新裝潢與進駐時間，「出租時間絕對不能太短」。當地仲介分析，該地點是黃金地段，改建豪宅沒問題，然而目前房市比較冷清，且豪宅市場因為中央銀行管控，成交量相當低迷，「可能不是很好賣」。
皇翔在二○二○年底以一三○億元買下台北市大安區ＳＯＧＯ敦化館的房東「仁愛企業」股權，並提出都更改建案。遠東ＳＯＧＯ表示，敦化館目前仍依照原規畫，依約將營業至今年底，屆時館內櫃位將會移至鄰近的ＳＯＧＯ復興館，以及明年第一季開幕的大巨蛋遠東Garden City B區商場棟。
百貨業人士分析，皇翔只是延後開發計畫、不是終止，因此敦化館早晚要拆，且具有競爭力的品牌都已經被ＳＯＧＯ帶去大巨蛋商場，若有新百貨業者要進駐，招商要從零開始，敦化館地段雖好，經營時間畢竟有限，東區百貨競爭又激烈，因此商場業者意願恐怕不高。
房產業者指出，ＳＯＧＯ敦化館位在大安區敦化南路上，基地面積九三八點九六坪，鄰近東區，一旁就是知名的復興實驗高級中學，包括台北市長蔣萬安、富邦集團董事長蔡明忠都是校友；老牌名宅國泰一品、芙蓉大厦也在附近，成交價都在每坪一五○萬元左右，以行情來看，若規畫興建，開價至少二百萬到二五○萬元。
不過，隨著近年房市降溫、高資產族購置豪宅意願下滑，業界認為，不動產冷暖周期至少五到八年，所以延後推案、靜待市況回升，或許是皇翔目前最好的選擇。
