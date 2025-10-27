誠品有望回歸敦南商圈？皇翔SOGO敦化館改建豪宅案至少延10年

「SOGO敦化館」將「換名」大復活！由皇翔（2545）買下的「SOGO敦化館」改建案有變動。日前有百貨櫃位收到通知是否願意繼續留下經營。皇翔副總游玉華表示，目前確定豪宅改建案至少延後10年，計劃招新的百貨業主，誠品也有詢問，但一切都還在評估中。

「SOGO敦化館」原先計劃年底熄燈，但如今出現大轉彎，「SOGO敦化館」有部分櫃位接到通知，皇翔透過商仲詢問「若更換百貨業主，是否還願意繼續留下來經營櫃位」，讓櫃位業者都相當驚訝。

游玉華表示，雖然改建案有申請都更，但目前推案、動工等一切時程都將延後，而SOGO退租後，公司不傾向自己經營百貨，希望可以招商新的百貨業者，並預計改建案將延後至少10年，主要原因就是考量到百貨業者通常都需要1到2年的裝潢期，若是短期租約，恐怕較難招商。

游玉華表示，目前商仲有一一洽談所有百貨業者，其中也有詢問誠品意願，主要因SOGO敦化館對面是以前的誠品敦南店，因此也希望誠品可量進駐，並重返敦南商圈，不過這一切都只是初步詢問階段，都還在評估中。

至於誠品是否有意願進駐，誠品至截稿前未回應。

皇翔在2020年底以皇翔投資公司名義，斥資130億元現金收購SOGO敦化館的房東「仁愛企業」股權，而SOGO敦化館今年底租約到期，皇翔也申請都更改建，據台北市都市更新服務審議平台資訊，該案規劃興建33層豪宅建案，總樓地板面積推估逾1.36萬坪。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，這項改建案走都更程序需要等待一至二年，皇翔希望繼續維持百貨大樓是過渡時期的最安全做法，一方面可以有穩定的現金流，二方面商場也可以保持活力，對原來的租客、屋主、消費者來說算三贏。只是要招商新的百貨業主挑戰不小，主要是對百貨業者來說，最大考量是攤平裝修成本問題，所以租期多久是一大關鍵。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，房市狀況不明朗，不少建案若非規劃許久不得不推，都會有延推情勢，豪宅還有持有與交易不友善的稅率、貸款限制，以及企業主在意政經局勢，更有買氣限制，因此傳出以拖待變實屬合理。而在台北市已有突破單坪300萬元天花板豪宅案推出，此地段周邊亦屬高檔，早有單價200萬元俱樂部豪宅案，若未來以豪宅方向推案，價碼更上層樓也不意外。