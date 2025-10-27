開創長照布建模式 國產署指定產業地上權1企業決標

國產署6月30日公告6宗指定長照產業招標設定地上權標的，10月1日開標結果，高雄市左營區國有土地有1家廠商投標，經資格審查及評選二階段作業，27日順利決標予心橋股份有限公司，權利金新臺幣6,660萬餘元，地租年息率3％，其中1％隨申報地價調整，2％依簽約當期申報地價計收。

國產署配合中央政府推動長期照顧服務（下稱長照）政策，新增指定產業（長照）招標設定地上權，於今年1月修正放寬投標人資格為公司法人、財團法人、社團法人等，其團隊具有可經營長照機構資格法人者，均可投標。

國產署表示，心橋公司結合愛鄰長照社團法人，以「健康促進，延續性照顧，醫養結合，在地化服務」核心理念，規劃預防醫療、健康促進、長照服務與社區資源，打造高齡友善生活場域。

這一案結合診所、日間照顧中心、團體家屋及中高齡運動場館提供複合健康照顧服務，為長照機構布建新模式，預計布建日間照顧中心及團體家屋2類長照機構，為高雄市左營區提供第1個團體家屋類型長照服務；複合使用部分規劃作匹克球館、羽球及網球館，提供中高齡者安全運動場域，期望中高齡者照顧由預防、復健到復能，皆可一次獲得滿足。

得標人將於決標之次日起90日內繳清權利金後簽約，按契約約定期程，依長照法相關規定申請長照機構籌設及設立許可，並以主管機關核准籌設及設立許可文件內容為準。

國產署進一步表示，指定產業（長照）招標設定地上權係透過國有土地活化開發，結合衛生福利部各類長照機構需求，提供多元布建長照機構方式，以促進國家政策推展目標。未來也將持續篩選優質標的列標，推動指定產業（長照）招標設定地上權，敬請各界密切關注。