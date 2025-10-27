快訊

智慧經營／佳世達集團董事長陳其宏 風險管理 超前部署

經濟日報／ 吳凱中
佳世達董座陳其宏指出，「風險管理最重要的精神是，必須假設風險會發生，預先做好準備、率先採取行動」。記者林俊良／攝影
佳世達（2352）集團董事長陳其宏指出，「風險管理最重要的精神是，必須假設風險會發生，預先做好準備、率先採取行動。」他以孫子兵法的「勿恃其之不來，恃吾有以待之」說明，不要以為風險不會來，而要假設風險一定會發生並預先採取行動，這樣一來，一旦風險發生就能有效管理，倘若很幸運地風險並未發生，還能因為洞燭機先而搶得成長先機。

成立於1984年的佳世達集團，至今在全球各地員工已超過2.6萬人，目前總部設在台灣，全球據點包含中國大陸、越南、新加坡、日本及美國，而在陳其宏「大艦隊」轉型策略下，佳世達集團旗下公司超過200間，橫跨醫療、工業電腦、網通及本業消費性電子等各領域，龐大的事業體，也意味著需要提前做好風險管理，因此，佳世達成立風險管控委員會，直屬於董事會。

洞燭機先 做好準備

他分析，佳世達集團將風險管理導入企業架構，第一步是事業群的風險管理，並區分為低、中、高風險層級，而風險管理委員會每季度會開一次會，除了這些之外，集團還有內部稽核程序。

此外，公司每年皆有風險雷達圖，從集團層面分析全球發生的事件，並提前設定隔一年度的三大風險，比如美國總統川普第一任期的關稅、貿易戰，或新冠疫情等，佳世達皆先設為風險，並超前部署因應。

在川普第一任總統任期，佳世達集團已提前判斷關稅戰、區域製造的趨勢，因此投資加碼布局越南廠，讓出口美國產品避免新增關稅衝擊。

隨著川普今年展開第二任任期，美國製造依然為其政策重點，佳世達也提前因應此事、設有備案，比如集團在美國有好幾家公司有在地組裝產線，而且在加州還有土地，具有擴充空間。陳其宏當時就認為，「我們不怕環境變化，對有準備好的人反而是機會，就像遇到獅子、老虎等猛獸時，只要你跑得比別人快就好。」

訂定KRI 採取行動

他舉孫子兵法「勿恃其之不來，恃吾有以待之」為例，就是對風險管控很重要的一個態度，能夠預先採取行動就能有效管理，不致於對所處環境失去主導權。

陳其宏也分享三國時代「三道錦囊」的故事，當時諸葛亮為主公劉備準備了三道錦囊，每到風險關卡就打開來照著做，順利協助劉備度過難關、平安歸來。

佳世達每年辨識三大關鍵風險，訂定「KRI」，並且每季追蹤檢視調整，以「假設風險必定發生」的心態制定「三道錦囊」策略、率先採取關鍵行動因應，也因此在疫情三年間，佳世達營收增長700億元，市值、毛利率也屢創新高。

