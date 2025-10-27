商業興觀點／師法美、星 提升AI教育成效

近年來，教育部積極推動AI教育，將其納入中小學課程中，並訂立《中小學數位教學指引3.0》，針對教師與學生提供具體數位教學策略與示例。而教育部「人工智慧教育計畫」旨在積極推動「AI Dream教師培訓」與「AI特色跨領域課程」，提升教師的AI教學能力及提供學生更多元的跨領域學習體驗。

例如新竹內湖國小與載熙國小率先組建AI種子教師團隊，參與專業培訓課程。載熙國小以教育部「與AI交朋友」教材為基底，結合學校特色，著重培養學生的運算思維能力，全面提升AI學習成效。

美國在AI教育的發展上，強調創新與跨領域應用，如史丹佛數位教育（SDE），整合了Google的「AI Essentials」線上課程，為學生提供免費學習機會，學生還有機會獲得Google證照。

美國多州亦推行K-12 AI課程標準，確保學生從小具備資料分析、機器學習基礎與AI倫理觀念。

另一方面，新加坡教育部（MOE）於2023年推出教育科技總藍圖「EdTech Masterplan 2030」，特別強調AI在教育中的應用。如透過將AI工具整合進「學生學習空間（SLS）」此單一平台，及引入AI學習助手以即時提供建議，讓學習過程更具互動性，提升學生學習成效，並且在學生透過SLS學習時，進一步推動數位素養教育，使學生成為善用數位工具及具備數位素養的未來人才。

同時，該計畫也明確將「強化公私部門合作」作為核心理念，如新加坡教育部與全球公司NTT DATA合作，實際將其技術導入校園，該公司為教育機構引進先進的資料分析和視覺化平台，幫助學校培養資料導向的文化，展現教育體系與企業之間的實質合作。

面對全球AI教育浪潮，台灣可借鑑美國與新加坡的經驗，強化三大方向：

一、連貫性：建議在現有中小學數位教學指引的基礎上，延伸制定適用於全台高中職的相關指引，以確保不同教育階段學習目標的銜接與一致性。此規劃可參考美國K-12 AI課程標準，讓學生在各年齡層皆能系統化地培養AI素養。

二、公私協力：台灣的大學已有許多AI產學合作課程，但中小學課程仍較為薄弱，應向下深耕，並借鑒新加坡與企業合作的核心理念，將業界技術引入教學，使中小學生在課程中對AI更有實際應用概念。

三、倫理教育：學生在學習AI相關工具應用時，應更加注重AI倫理與社會責任，如美國在K-12課程中納入AI倫理與新加坡加強素養教育，培養學生在創新的同時，理解隱私保護、偏差防範的重要性。

AI教育是全球競爭的重要戰場，台灣在基礎教育與應用推廣上已有初步成果，但仍需加速與國際接軌的步伐。透過強化各教育階段的連貫性指引、深化公私協力模式、並落實倫理與社會責任教育，不僅能培育具備技術與應用能力的AI人才，更能塑造兼具國際視野與公共意識的公民，進而以創新實力參與國際競爭與合作。