快訊

多所學校十月還在徵老師…史上最嚴重師資荒 新國安危機

落實分級醫療…沒有轉診單直接跑醫學中心 明年恐需1200元

今晨新北石門19°C！北部大雨 東北季風一波波周五低溫再探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

商業興觀點／師法美、星 提升AI教育成效

經濟日報／ 江欣諭（商研院數位創新人才研究所研究員）

近年來，教育部積極推動AI教育，將其納入中小學課程中，並訂立《中小學數位教學指引3.0》，針對教師與學生提供具體數位教學策略與示例。而教育部「人工智慧教育計畫」旨在積極推動「AI Dream教師培訓」與「AI特色跨領域課程」，提升教師的AI教學能力及提供學生更多元的跨領域學習體驗。

例如新竹內湖國小與載熙國小率先組建AI種子教師團隊，參與專業培訓課程。載熙國小以教育部「與AI交朋友」教材為基底，結合學校特色，著重培養學生的運算思維能力，全面提升AI學習成效。

美國在AI教育的發展上，強調創新與跨領域應用，如史丹佛數位教育（SDE），整合了Google的「AI Essentials」線上課程，為學生提供免費學習機會，學生還有機會獲得Google證照。

美國多州亦推行K-12 AI課程標準，確保學生從小具備資料分析、機器學習基礎與AI倫理觀念。

另一方面，新加坡教育部（MOE）於2023年推出教育科技總藍圖「EdTech Masterplan 2030」，特別強調AI在教育中的應用。如透過將AI工具整合進「學生學習空間（SLS）」此單一平台，及引入AI學習助手以即時提供建議，讓學習過程更具互動性，提升學生學習成效，並且在學生透過SLS學習時，進一步推動數位素養教育，使學生成為善用數位工具及具備數位素養的未來人才。

同時，該計畫也明確將「強化公私部門合作」作為核心理念，如新加坡教育部與全球公司NTT DATA合作，實際將其技術導入校園，該公司為教育機構引進先進的資料分析和視覺化平台，幫助學校培養資料導向的文化，展現教育體系與企業之間的實質合作。

面對全球AI教育浪潮，台灣可借鑑美國與新加坡的經驗，強化三大方向：

一、連貫性：建議在現有中小學數位教學指引的基礎上，延伸制定適用於全台高中職的相關指引，以確保不同教育階段學習目標的銜接與一致性。此規劃可參考美國K-12 AI課程標準，讓學生在各年齡層皆能系統化地培養AI素養。

二、公私協力：台灣的大學已有許多AI產學合作課程，但中小學課程仍較為薄弱，應向下深耕，並借鑒新加坡與企業合作的核心理念，將業界技術引入教學，使中小學生在課程中對AI更有實際應用概念。

三、倫理教育：學生在學習AI相關工具應用時，應更加注重AI倫理與社會責任，如美國在K-12課程中納入AI倫理與新加坡加強素養教育，培養學生在創新的同時，理解隱私保護、偏差防範的重要性。

AI教育是全球競爭的重要戰場，台灣在基礎教育與應用推廣上已有初步成果，但仍需加速與國際接軌的步伐。透過強化各教育階段的連貫性指引、深化公私協力模式、並落實倫理與社會責任教育，不僅能培育具備技術與應用能力的AI人才，更能塑造兼具國際視野與公共意識的公民，進而以創新實力參與國際競爭與合作。

教育部 AI

延伸閱讀

泰王太后辭世學校暫停慶祝活動 家長反彈教育部澄清

一拳殺人！新加坡醉男為友出頭傷人 黑幫男中拳昏迷一周後不治

新加坡總理黃循財會李強 重申挺一中政策

新加坡發布核能發展背景報告 研究部署可能性

相關新聞

和泰電動車一口氣砍39萬 一年拚賣出4,000輛…劍指特斯拉

和泰發動電動車終局之戰，劍指特斯拉。和泰車昨（27）日宣布，旗下電動車bZ4X改款上市，不僅配備大幅升級，標準售價更從1...

生技論壇11月12日登場 樂迦再生 CEO 張裕享：生醫植入製造 DNA

樂迦再生科技執行長張裕享表示，全球再生醫療與細胞治療產業快速成形，委託開發暨製造（CDMO）正成為新趨勢。台灣從過去至今...

SOGO敦化館改建延後十年 租約年底到期 將換新品牌經營

皇翔建設買下的「SOGO敦化館」改建案將推遲，皇翔副總經理暨發言人游玉華昨（27）日表示，確定改建案將延後，並擬邀請百貨...

SOGO敦南館「皇冠上珍珠」 養地也養利

「SOGO敦南館」改建案延後，皇翔有意找新百貨業主。專家分析，「SOGO敦南館」位在大安區敦化南路上，基地面積達938....

工研院新院長 前副院長張培仁接任 宣示三大策略

工研院昨（27）日舉辦新任院長布達暨交接典禮，由工研院前副院長張培仁接任。張培仁表示，面對全球局勢變化與科技快速演進，工...

電動車大廝殺 油車市占恐遭蠶食

電動車大廝殺，油車、電車戰局愈演愈烈，業內指出，車市明年將出現幾個關鍵點，包括美國車關稅出爐牽動價格向下，還有TOYOT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。