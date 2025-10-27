快訊

從寓言學管理／鐵血管理 須融合人性領導

經濟日報／ 林行宜（企業培訓導師）

話說，卡通〈天方夜譚〉主角小胖過河時，遇到老人哀求揹他過河。小胖幫了對方。結果，老人過河後，便騎在他頭上，再也不下來，把他當成免費苦力，要他做東做西。小胖從早揹到晚，又飢又渴又曬。後來，小胖用智慧甩掉了老人。

故事寓意，強勢的鐵血主管，有其優勢，但也有缺點。管理者須評估得失後，採取必要的均衡作為。

鐵血主管治軍嚴謹，要求成員具鋼鐵般的紀律，堅韌的拚戰精神，不容許有任何妥協或藉口。所率領的鐵血團隊，戰無不勝，戰功彪炳，結果產出遠遠超標。

對於鐵血主管，該如何評量其績效呢？

若組織所設的管理職能，就是偏向命令式的威權管理模式，或是只偏重結果，而不列計行為分數，則鐵血主管的績效不僅達標，更達超標水準。

亦即，鐵血主管的養成，來自產業高執行力的需求，或企業主期望的文化，搭配績效管理機制，方形成其成長沃土。

從主張鐵血政策的角度來說，這種模式對於團隊有四大優點。

優點一：共享榮耀與獎酬。由於取得極佳的結果績效，可獲較多獎酬，成員也享有高人一等的榮譽感與優越感。

優點二：跨單位合作具主導地位。在強人領導光環下，對內聲量極大，其他單位也敬畏三分。在跨單位溝通時，可獲取更多資源與話語權。

優點三：成員實力快速成長。壓力，是快速鍛鍊能力的方式之一。如同白胖的豆芽菜，就是在壓力下成長與茁壯的。

優點四：培養內部戰將。與講求溫情主義所培養出的弱雞相較，鐵血團隊個個驍勇善戰。不管在什麼位置，都能大殺四方，是中流砥柱的培養皿。

的確，從組織或主管角度，鐵血式領導，雖強勢但結果成效卓越。但從員工角度，主管像是騎在頭上的怪老頭，奴役與盤剝自己，甩也甩不掉。

因此，從負向視角，鐵血領導有以下缺點。

缺點一：陣亡率極強。新世代部屬，多講求良好的工作氛圍，主張人性管理及對話溝通，對於威權領導避之唯恐不及。

缺點二：內聚力較低。由於不理會個人因素，就是交出結果，故少談私事，少個人情誼。在理性強、感性低的模式下，內聚力偏低。

缺點三：團隊合作低。鐵血團隊，實際上，是一群個別戰將所組成，個人間較少合作，故互補與協作能量較低。

缺點四：風險警示力低。在強勢領導下，往往一聲令下，就須全力向目標奔馳。但若方向有誤，內部沒有提醒與警示的力量，不易懸崖勒馬。

缺點五：違法犯紀機率高。此種不重視行為的領導模式，容易衍生「為達目的，不擇手段」的文化，違法踩紅線與道德淪喪在所難免。

鐵血領導擁有四大優點，戰鬥力破表，功勳卓越。但五大負向缺點，也不能忽略。若成員都如同小胖，設法離開老頭的魔掌，則驍勇善戰的鐵血團隊，也將分崩離析。

因此，建議獨尊結果目標的鐵血組織或主管，仍應適度在管理職能上，加上「人性領導」的維度，並將行為目標，也列計績效考核的分數權重。適度調和鐵血的負向缺點，方能提升團隊凝聚力，並降低人才流失率。

回至故事，若老頭能體恤小胖的辛勞，給予適度的關懷與協助。或許，小胖仍覺得肩上的重擔難以負荷，但起碼，可以共同往前，多走一段路程。

