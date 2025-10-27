郵輪商機兩樣情…台中港連續7年掛零 基隆港今年預估迎接440艘郵輪造訪

台中港今年郵輪停靠數仍掛零，綠營議員質疑市府招商成效。反觀基隆港郵輪產業今年明顯復甦，港方表示，今年1至9月已靠泊343艘次、旅客達76.6萬人次，評估今年應可恢復疫情前近百萬人次水準。

民進黨台中市議員楊典忠今天在議會質詢時，引用台灣港務公司的統計數字，指去年基隆、高雄、花蓮、澎湖及蘇澳港都有郵輪停靠，唯獨台中港掛零。他質疑市府一再以潮差大、環境觀感不佳等理由解釋，分析報告盡是限制與障礙，導致台中成為郵輪觀光熱潮中，「唯一的零（冷）港」。

台中副市長黃國榮表示，郵輪航線主要由中央與業者主導，再由地方行銷與配合推廣。郵輪進港必須地方與中央政府合作，前幾因為發生新冠肺炎疫情，過去7年間僅有1艘郵輪曾嘗試駛入台中港，但因氣候條件限制作罷。

基隆港發展郵輪產業多年，國際遊輪旅客2019年曾達94.6萬人次。隔年爆發新冠肺炎，嚴重衝擊郵輪產業。疫情趨緩國境解封後，郵輪商機逐步回升，基隆港務分公司統計今年1至9月，國際郵輪已累計停靠343艘次、旅客共76.6萬人次，全年度預估可達440艘次，旅客人次應可恢復疫情前水準。

為了吸引國際郵輪造訪基隆港，港方透過參與國際郵輪行銷會議、論壇，同時組團出國拜訪郵輪航商，並與觀光署、航港局及北北基政府合作推廣，搭配國際客船優惠措施，成功推升郵輪商機。

基隆港務分公司表示，基隆港位在北台灣，往北可發展日本、韓國以都會面貌為主郵輪產品，往南可發展越南、菲律賓航程，疫情前曾為亞洲第二大郵輪客源市場。台灣人對郵輪旅遊接受漸高，北台灣政經中心民眾消費力較高，成為穩定客源。

港方說，基隆港客源市場以本國旅客為主，近年來逐步加強行銷力道，爭取外國人搭機來台轉搭郵輪（Fly-Cruise），期待擴大客源市場，增加在台人均觀光消費。