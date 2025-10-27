快訊

晚間起豪大雨狂炸3地！更強東北季風將至 周末北部低溫「下探1字頭」

中職／暴力猿變「爆E猿」！魔神樂失5分非責失 平史上最悲情紀錄

川普結束戰爭+1？釣出白宮回文 竟引發「1檔股票」盤前大漲逾8%

聽新聞
0:00 / 0:00

郵輪商機兩樣情…台中港連續7年掛零 基隆港今年預估迎接440艘郵輪造訪

聯合報／ 記者邱瑞杰陳秋雲／連線即時報導
基隆港務分公司統計今年國際郵輪旅客人次，研判可恢復疫情前水準。圖為今年7月30日麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。圖／基隆港務分公司提供
基隆港務分公司統計今年國際郵輪旅客人次，研判可恢復疫情前水準。圖為今年7月30日麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。圖／基隆港務分公司提供

台中港今年郵輪停靠數仍掛零，綠營議員質疑市府招商成效。反觀基隆港郵輪產業今年明顯復甦，港方表示，今年1至9月已靠泊343艘次、旅客達76.6萬人次，評估今年應可恢復疫情前近百萬人次水準。

民進黨台中市議員楊典忠今天在議會質詢時，引用台灣港務公司的統計數字，指去年基隆、高雄、花蓮、澎湖及蘇澳港都有郵輪停靠，唯獨台中港掛零。他質疑市府一再以潮差大、環境觀感不佳等理由解釋，分析報告盡是限制與障礙，導致台中成為郵輪觀光熱潮中，「唯一的零（冷）港」。

台中副市長黃國榮表示，郵輪航線主要由中央與業者主導，再由地方行銷與配合推廣。郵輪進港必須地方與中央政府合作，前幾因為發生新冠肺炎疫情，過去7年間僅有1艘郵輪曾嘗試駛入台中港，但因氣候條件限制作罷。

基隆港發展郵輪產業多年，國際遊輪旅客2019年曾達94.6萬人次。隔年爆發新冠肺炎，嚴重衝擊郵輪產業。疫情趨緩國境解封後，郵輪商機逐步回升，基隆港務分公司統計今年1至9月，國際郵輪已累計停靠343艘次、旅客共76.6萬人次，全年度預估可達440艘次，旅客人次應可恢復疫情前水準。

為了吸引國際郵輪造訪基隆港，港方透過參與國際郵輪行銷會議、論壇，同時組團出國拜訪郵輪航商，並與觀光署、航港局及北北基政府合作推廣，搭配國際客船優惠措施，成功推升郵輪商機。

基隆港務分公司表示，基隆港位在北台灣，往北可發展日本、韓國以都會面貌為主郵輪產品，往南可發展越南、菲律賓航程，疫情前曾為亞洲第二大郵輪客源市場。台灣人對郵輪旅遊接受漸高，北台灣政經中心民眾消費力較高，成為穩定客源。

港方說，基隆港客源市場以本國旅客為主，近年來逐步加強行銷力道，爭取外國人搭機來台轉搭郵輪（Fly-Cruise），期待擴大客源市場，增加在台人均觀光消費。

港方認為，基隆港相較於台灣其他港口，更加吸引國外郵輪觀光客造訪的優勢，包括觀光資源豐富，容易分流人潮，除在基隆市區景點，還可前往九份、野柳和台北故宮、101大樓等知名景點，避免旅客大量郵輪旅客集中，降低旅遊品質。

基隆港務分公司統計今年國際郵輪旅客人次，研判可恢復疫情前水準。圖為今年7月30日麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。圖／基隆港務分公司提供
基隆港務分公司統計今年國際郵輪旅客人次，研判可恢復疫情前水準。圖為今年7月30日麗星郵輪「領航星號」首航基隆港。圖／基隆港務分公司提供

郵輪 基隆港 疫情

延伸閱讀

台中港郵輪七年掛零挨批 市府：明年一月迎首艘郵輪

長榮航空「玩美加族」郵輪雙重奏 美墨五城 × 阿拉斯加冰川

跨年限定航線！北高出發搭郵輪 展開神戶關西之旅

北北基開發奢華型郵輪…銀月號19日基隆港首航 15天30萬起跳

相關新聞

郵輪商機兩樣情…台中港連續7年掛零 基隆港今年預估迎接440艘郵輪造訪

台中港今年郵輪停靠數仍掛零，綠營議員質疑市府招商成效。反觀基隆港郵輪產業今年明顯復甦，港方表示，今年1至9月已靠泊343...

SOGO敦化館不熄燈！皇翔改建案延後至少10年 續留商場型態

皇翔建設（2545）買下的「SOGO敦化館」原規劃改建為豪宅大樓，不過最新進展顯示，整個改建時程確定延後，SOGO敦化館...

順藥中風新藥明年啟動三期試驗 拚2029年完成

晟德重要子公司順藥上週公布中風新藥LT3001在中國進行的臨床二期試驗成果，不過股價連2日觸及跌停。順藥總經理葉聖文表示...

助攻社宅興建 財部：新增7處閒置國有不動產評估

助攻住宅政策，財政部國有財產署今天表示，近期提供7處已無使用需求的閒置國有不動產，洽請內政部國土署評估興辦社宅可行性，分...

富邦長春公開賽10月29日老淡水球場開賽 青少年傳承營27日率先登場

邁入第23年的台灣長春職業高球巡迴賽年度招牌賽事「富邦長春公開賽」，10月29日-10月31日將在台灣指標性的老淡水球場...

富宇地產「野遊奇遇記」 打造山林之間的永續生活提案

從建築延伸至生活，實踐永續理念！富宇（4907）地產與富宇建設積極為住戶打造豐富的居住體驗，以實際行動讓永續理念融入日常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。