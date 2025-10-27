富宇地產「野遊奇遇記」 打造山林之間的永續生活提案

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
「富宇家族日」邀請住戶共赴一場關於永續的沉浸式旅程。業者提供
從建築延伸至生活，實踐永續理念！富宇（4907）地產與富宇建設積極為住戶打造豐富的居住體驗，以實際行動讓永續理念融入日常，共同舉辦「富宇家族日」，以「野遊奇遇記」為主題，結合微冒險概念，邀請住戶共赴一場關於永續的沉浸式旅程。

富宇集團推案橫跨台中、彰化、新竹及桃園等地，累計近3萬戶住戶。其中，富宇地產今年推案金額合計70億元，包括位於清水區的「富宇蒔光」，與北屯區的「琚山境」兩案。

其中，「富宇蒔光」基地位於清水民有路190巷，坪數規劃23至29坪的2房、2+1房及3房，總銷約18億元；「琚山境」基地則位於北屯松竹路一段、擁有捷運步行3分鐘、公園第一排的絕佳優勢，規劃23至30坪2房、3房，總銷約52億元。

富宇家族日-「野遊奇遇記」在南投鹿篙咖啡莊園登場，由秘境間的野遊探險揭開序幕，上百名住戶在山林叢生的林徑穿行，漫步茶園、認識風土，綠色星級餐廳主廚則以埔里在地當季食材說菜、上菜，讓味蕾領略土地的真實滋味。

新竹當代舞團「艸雨田舞蹈劇場」讓大地成為舞台，舞出身體與山風交會的詩篇；神秘嘉賓「米可吉他」，則以溫暖樂聲作為活動的驚喜伏筆，為住戶帶來五感交融的極致享受。

富宇協理周燕槿提到，「野遊奇遇記」是一場聲音與山林之間的奇遇，以永續為核心概念，在廣袤的山林中回應自然的呼喚。活動將永續種植的故事、當季食材的滋味、以及與藝術相遇的時刻，一一呈現在住戶眼前，希望透過這場永續生活提案，邀請住戶一起支持友善土地的生活方式。

周燕槿進一步指出，每年富宇家族日都投入大量時間籌備，期望每個細節都能兼顧美感、舒適和永續理念。她提到，現代生活步調越來越快，家族日讓大家有機會放慢腳步，陪伴家人朋友、好好感受生活，用更真實、更有溫度的方式體驗台灣風土、欣賞藝術和自然美景，是非常珍貴的時刻。

為了實踐永續理念，富宇家族日特別規劃專車共乘的接駁服務，鼓勵住戶一同搭乘前往，不僅減少碳足跡也改善城市交通；餐食全程採用可重複清潔使用或可自然分解的餐具，場地布置則選用可回收再利用的媒材，將印刷品的數量降至最低，讓參與者以「綠色旅行」方式，親身體驗永續生活。

富宇秉持「用永續的心，賦予一個家的美好」的品牌核心價值，以「共好」思維長期深耕社區，推動社區與地方之間的交流和連結。近年陸續推出「好家計畫」、「MOVE募計畫」、「Girl’s Power女力」、「富宇家族日」、劇團包場與靜態講座等活動，在住戶與不同社群之間皆引起熱烈迴響，持續展現品牌對土地與社會公益的關懷。

餐食全程採用可重複清潔使用或可自然分解的餐具。業者提供
富宇家族日「野遊奇遇記」在鹿篙咖啡莊園登場，由秘境間的野遊探險揭開序幕。業者提供
「米可吉他」以溫暖樂聲作為活動的驚喜伏筆，為住戶帶來五感交融的極致享受。業者提供
