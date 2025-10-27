精測與日商Yokowo結盟！將透過相互投資股權 共同開發產品及市場
晶圓檢測大廠精測（6510）今（27）宣布與日本Yokowo公司簽訂投資協議，雙方將透過相互股權投資的方式，強化合作關係。本次合作目的係結合雙方在市場、客戶與產品研發之優勢，攜手開拓業務市場，並提升產品競爭力。
精測表示，因應與日本Yokowo Co公司策略合作案的相互投資需求，精測將透過對子公司「測冠投資股份有限公司」增資200萬美元，取得Yokowo公司的股份；Yokowo也將相對應投資200萬美元取得本公司之股份。為避免可能的內線交易風險，精測已於10月27日於公開資訊觀測站發布相關重大訊息，以確保市場及投資人資訊對稱。
精測強調展，未來堅信透過與Yokowo公司的深度合作，將為兩家公司帶來更廣闊的業務發展空間與營運持續成長的動能，進一步提升彼此的市場競爭力與公司價值。
