瞄準表後儲能市場 友達、大同推智慧能源應用

友達光電表示，全球資料中心用電與電氣化需求激增，再生能源占比擴張，電網穩定與韌性備受考驗，迎接表後儲能元年，今年串聯關係企業參與「台灣國際智慧能源週」，展示儲能先行、光儲並進產品組合，打造智慧能源生態圈。

友達能源事業群總經理林恬宇今天透過新聞稿表示，因應政府推動表後儲能政策，友達深耕能源事業，今年將攜手21家合作夥伴參加能源週。透過打造涵蓋電廠建置、能源管理、售後維運的一站式綠色解決方案，提升用電效率、減碳並強化能源安全。

友達光電指出，隨著AI浪潮帶動電力需求增長，再生能源滲透率攀升，具穩定儲能系統才能改善電網韌性。友達跨工商廠辦與住宅建物，提出智慧儲能解決方案，透過導入表後儲能系統，快速調頻、調壓，優化能源使用效益，大幅減少尖峰用電，進行電力資源整合、電費優化，並可參與需量調度，達成儲能、節能、節費與穩定供電的目標。

友達光電表示，具備統籌電廠建置及儲能開發的整合能力，並自主研發太陽能智慧雲端監控管理系統，透過戰情看板可掌握電力資訊，有效減少人力成本並穩定發電，提升能源管理效益。

友達光電也指出，運用集團資源，擴建再生能源產業鏈，透過關係企業星耀能源深耕電廠經營與投資，打造綠能運營平台，並利用在地供應鏈優勢，進行產業鏈垂直整合與水平擴張，迄今成功併網的裝置容量約為359MW。

此外，大同集團旗下專業能源整合服務公司大同智能今天宣布，攜手台北高爾夫俱樂部導入表後儲能暨能源管理系統，透過先進儲能技術與智慧調控機制，協助球場提升用電效率，將成為休閒產業導入智慧儲能的標竿案例。

大同智能表示，因應電價攀升、用電大戶條款以及時間電價的施行，表後儲能特別適用於具契約容量的用電場域，從工廠、商辦、大賣場到機關、學校，能有效提升用戶自主用電與能源調度能力，搭配專業團隊持續維運，更能確保儲能系統的效益最大化。