捷迅獲運動部肯定 勇奪運動年曆生態圈全國第二名

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
捷迅連續七年每月舉辦「最強市民飆5K」公益路跑活動，今年再度榮獲運動部的肯定，勇奪「114年運動年曆生圈積分賽」獎項全國第二名的榮耀。業者提供
捷迅連續七年每月舉辦「最強市民飆5K」公益路跑活動，今年再度榮獲運動部的肯定，勇奪「114年運動年曆生圈積分賽」獎項全國第二名的榮耀。業者提供

捷迅（2643）推廣企業運動及全市民公益路跑活動已邁入第七年，捷迅已連續七年每月舉辦「最強市民飆5K」公益路跑活動，今年再度榮獲運動部的肯定，在上百家企業中脫穎而出，勇奪「114年運動年曆生圈積分賽」獎項全國第二名的榮耀。

捷迅台灣區副總經理葉子菁表示，深受全國市民們喜愛，自111年首次參加教育部體育署舉辦「運動企業認證」活動就獲頒獎項的殊榮，並由當時任副總統 賴清德先生親自頒獎，27日認證典禮由總統府副秘書長何志偉和運動部政務次長黃啟煌親臨會場，表揚獲證企業，捷迅表示非常開心能於113年及114年連續兩年受到主辦方的肯定，分別拿下全國第三及第二名的獎項。

運動企業認證今年邁入第10年，114年共有195家企業參與投件，最終有145家企業獲得認證創下新高， 該獎項不僅是捷迅股份有限公司實踐ESG精神 (環境、社會、治理) 的重要里程碑，更是展現公司推廣員工建立規律運動習慣之餘，強化企業社會責任（CSR），彰顯企業對員工健康的重視與建立公司獨特的品牌價值。

葉子菁進一步表示， 捷迅始終秉持 「以人為本」的經營理念，致力於提供員工優良的工作環境和健康資源，鼓勵員工積極參與運動，要快樂工作、健康生活並進，並將此運動風氣推廣到全市民，公司於新北市板橋第一運動場舉辦的每月公益路跑活動，高度熱忱受到廣大市民們肯定，也展現出公司推廣企業運動文化的毅力與決心。

未來，捷迅將持續以實際行動促進健康與運動活動，打造充滿活力的職場環境，以此深化企業文化，期藉此增進員工團隊合作與幸福感，同時強化企業的永續競爭力，為公司創造更大價值。

捷迅獲運動部肯定，勇奪運動年曆生態圈全國第二名，運動部政務次長黃啟煌頒獎（左），捷迅台灣區副總經理葉子菁（右）代表領獎。業者提供
捷迅獲運動部肯定，勇奪運動年曆生態圈全國第二名，運動部政務次長黃啟煌頒獎（左），捷迅台灣區副總經理葉子菁（右）代表領獎。業者提供

