順藥中風新藥明年啟動三期試驗 拚2029年完成

晟德重要子公司順藥上週公布中風新藥LT3001在中國進行的臨床二期試驗成果，不過股價連2日觸及跌停。順藥總經理葉聖文表示，中國三期臨床試驗預計2026年啟動，力拚2029年完成、2030年上市，看好歐美市場擁有潛在授權機會。

晟德目前持有順藥約35%股權，為順藥單一最大股東。對於近期試驗成果未反應在股價，晟德總裁林榮錦今天出席順藥法人說明會前表示，他不便評論股價，不過研判市場仍關注二期統計意義與受試族群定義等疑慮。

林榮錦說，後續將釋出更完整數據，並將在11月初將到美國FDA（食品藥物管理局）進行Type-C會議，就三期設計與取證路徑溝通，以降低不確定性。

林榮錦表示，急性中風領域已超過30年沒有新藥成功問世，因病理機制複雜多變，使臨床設計、收案與驗證難度極大，晟德將全力支持LT3001邁向臨床三期。

葉聖文說，為加速LT3001推向市場，順藥正尋求突破點，力求加速臨床三期的合作與授權，全球前十大藥廠皆高度關注其臨床進展，由於中風領域長期缺乏創新藥物，國際藥廠普遍採取審慎態度，傾向降低開發風險。順藥目前策略正是協助潛在夥伴進行風險控管，包括臨床三期設計、FDA諮詢及期中分析規劃，規劃2026年啟動三期試驗，2029年完成試驗。

針對未來授權布局，林榮錦指出，晟德目標是讓LT3001進入市場，因此必須邀請具全球中風領域影響力的戰略夥伴一起參與，順藥設計具彈性的選擇權式授權架構，以降低藥廠疑慮並提升市場對LT3001的興趣。

他說，晟德也布局新興療法領域，近期主導順藥投資中國引正基因與深信生物，進一步切入基因編輯與mRNA療法市場；晟德希望透過與中國團隊合作，擴大全球新興治療版圖，強化從傳統製藥轉向新興治療的實力。