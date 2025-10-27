快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
SOGO敦化館不熄燈，皇翔改建案延後至少10年，續留商場型態。圖／SOGO提供
SOGO敦化館不熄燈，皇翔改建案延後至少10年，續留商場型態。圖／SOGO提供

皇翔建設（2545）買下的「SOGO敦化館」原規劃改建為豪宅大樓，不過最新進展顯示，整個改建時程確定延後，SOGO敦化館將繼續維持商場經營。皇翔表示，至少會以十年為基本。換言之，十年內該地仍會以商場模式跟大眾見面。

皇翔建設副總經理游玉華表示，整個時程確實會往後延，而且考量到商家重新裝潢與進駐需要時間，「時間絕對不能太短」。當地仲介表示，目前房市比較冷清，豪宅市場因為央行管控，成交量相當低迷，尤其六千萬到一點五億這個區間，「不是很好賣。」

原本外界預期SOGO敦化館將於年底熄燈，但近來部分櫃位接到詢問通知，主要是了解如果更換百貨經營者，是否願意繼續留下，不少業者相當意外。不過，皇翔表示，並未打算自行經營百貨，還是會尋找新百貨業主進駐。

皇翔在二○二○年底以一百三十億元買下SOGO敦化館的房東「仁愛企業」股權，並提出都更改建案，原規劃興建三十三層豪宅。不過，隨著近年房市降溫、高資產族購置豪宅意願下滑，業界認為，不動產冷暖周期至少五到八年，所以延後推案、靜待市況回升，或許是皇翔目前最好的選澤。

