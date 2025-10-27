快訊

中職／兄弟絕境尋獲陳俊秀馬上建功 首局3分秒破系列賽新高

男開媽媽140萬跑車搶銀樓被逮 母哽咽：家裡不缺錢為何要搶？

聽新聞
0:00 / 0:00

助攻社宅興建 財部：新增7處閒置國有不動產評估

中央社／ 台北27日電
助攻住宅政策，財政部國有財產署今天表示，近期提供7處已無使用需求的閒置國有不動產，洽請內政部國土署評估興辦社宅可行性。圖／本報系資料照片
助攻住宅政策，財政部國有財產署今天表示，近期提供7處已無使用需求的閒置國有不動產，洽請內政部國土署評估興辦社宅可行性。圖／本報系資料照片

助攻住宅政策，財政部國有財產署今天表示，近期提供7處已無使用需求的閒置國有不動產，洽請內政部國土署評估興辦社宅可行性，分別位於台北市、新北市、桃園市、台中市，總土地面積逾2.2萬平方公尺。

國產署副署長李政宗今天於例行記者會表示，國產署接管各機關經管已無公用需要國有不動產，近3年每年平均1903公頃，並配合盤點土地提供住都中心作為社會住宅興辦基地。

李政宗舉例，如國家中醫藥研究所原經管新北市新店區15筆國有土地及4棟國有建物，遭監察院調查閒置多年未規劃利用，基地面積約5789平方公尺，而國產署今年接管後，即提供土地予國土署評估興辦社宅。

李政宗說明，為協助中央機關興建社宅，近期提供7處機關檢討已無公用需求，申請變更為非公用財產標的，提前洽請國土署評估是否適宜規劃興辦社宅，以利接管後即配合社宅政策提供使用。

李政宗說明，其中有2處位於台北市，包括交通部觀光署經管的北投區國有住宅區不動產，為原華僑會館，土地面積6716平方公尺、建物面積約1萬4682平方公尺，位於北投溫泉區；以及台北市政府警察局經管士林區土地，面積3868平方公尺，民眾陳情提前拆除地上建物，配合地方商圈需求興建停車塔等方式活化利用。

其他縣市部分，李政宗說明，新北市有2處坐落於汐止區、蘆洲區，分屬新北市政府警察局、台師大經管；桃園市中壢區有1處，為空中大學經管；台中市有2處位於北屯區及北區，分別為台體大、台中一中經管。

李政宗表示，國產署接管各機關已無使用需求的閒置國有不動產，提供興辦社宅等中央政策業務推動使用，同步提升國家資產效益與國民生活品質，實現宜居與永續發展願景，不僅回應社會期待、社會需求，也優化國產運用效能。

國產署 警察

延伸閱讀

返還借名登記不動產 免契稅

弱弱相殘 精障者成平宅改建最大輸家

為融入社區…精障者助平宅弱勢遷居 助人者卻憂心服務關係「白搭」

新北第20家日照中心 中和安邦青年社宅成立日間照顧中心今啟用

相關新聞

SOGO敦化館不熄燈！皇翔改建案延後至少10年 續留商場型態

皇翔建設（2545）買下的「SOGO敦化館」原規劃改建為豪宅大樓，不過最新進展顯示，整個改建時程確定延後，SOGO敦化館...

順藥中風新藥明年啟動三期試驗 拚2029年完成

晟德重要子公司順藥上週公布中風新藥LT3001在中國進行的臨床二期試驗成果，不過股價連2日觸及跌停。順藥總經理葉聖文表示...

助攻社宅興建 財部：新增7處閒置國有不動產評估

助攻住宅政策，財政部國有財產署今天表示，近期提供7處已無使用需求的閒置國有不動產，洽請內政部國土署評估興辦社宅可行性，分...

富宇地產「野遊奇遇記」 打造山林之間的永續生活提案

從建築延伸至生活，實踐永續理念！富宇（4907）地產與富宇建設積極為住戶打造豐富的居住體驗，以實際行動讓永續理念融入日常...

捷迅獲運動部肯定 勇奪運動年曆生態圈全國第二名

捷迅（2643）推廣企業運動及全市民公益路跑活動已邁入第七年，捷迅已連續七年每月舉辦「最強市民飆5K」公益路跑活動，今年...

加強公共安全檢查 北市啟動百貨賣場周年慶公安聯檢

為因應年底消費旺季，臺北市建管處自10月27日起，針對臺北市大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查，預計於年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。