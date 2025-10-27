助攻社宅興建 財部：新增7處閒置國有不動產評估

助攻住宅政策，財政部國有財產署今天表示，近期提供7處已無使用需求的閒置國有不動產，洽請內政部國土署評估興辦社宅可行性，分別位於台北市、新北市、桃園市、台中市，總土地面積逾2.2萬平方公尺。

國產署副署長李政宗今天於例行記者會表示，國產署接管各機關經管已無公用需要國有不動產，近3年每年平均1903公頃，並配合盤點土地提供住都中心作為社會住宅興辦基地。

李政宗舉例，如國家中醫藥研究所原經管新北市新店區15筆國有土地及4棟國有建物，遭監察院調查閒置多年未規劃利用，基地面積約5789平方公尺，而國產署今年接管後，即提供土地予國土署評估興辦社宅。

李政宗說明，為協助中央機關興建社宅，近期提供7處機關檢討已無公用需求，申請變更為非公用財產標的，提前洽請國土署評估是否適宜規劃興辦社宅，以利接管後即配合社宅政策提供使用。

李政宗說明，其中有2處位於台北市，包括交通部觀光署經管的北投區國有住宅區不動產，為原華僑會館，土地面積6716平方公尺、建物面積約1萬4682平方公尺，位於北投溫泉區；以及台北市政府警察局經管士林區土地，面積3868平方公尺，民眾陳情提前拆除地上建物，配合地方商圈需求興建停車塔等方式活化利用。

其他縣市部分，李政宗說明，新北市有2處坐落於汐止區、蘆洲區，分屬新北市政府警察局、台師大經管；桃園市中壢區有1處，為空中大學經管；台中市有2處位於北屯區及北區，分別為台體大、台中一中經管。

李政宗表示，國產署接管各機關已無使用需求的閒置國有不動產，提供興辦社宅等中央政策業務推動使用，同步提升國家資產效益與國民生活品質，實現宜居與永續發展願景，不僅回應社會期待、社會需求，也優化國產運用效能。