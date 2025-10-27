加強公共安全檢查 北市啟動百貨賣場周年慶公安聯檢

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市建管處自10月27日起，針對臺北市大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查。圖／臺北市建管處提供
為因應年底消費旺季，臺北市建管處自10月27日起，針對臺北市大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查，預計於年底周年慶期間抽檢37家大型百貨、賣場。受檢場所若有不符規定事項，將重罰12萬元，以維護周年慶期間市民消費環境安全，27日抽檢5家場所，檢查結果均符合規定。

由於百貨賣場於周年慶時均吸引大量人潮，有必要加強並提高公共安全檢查之頻率，因此特別就此類場所再加強查核，以確保消費者購物環境之安全。建管處除了平時落實各類場所建築物公安申報管理外，更持續辦理不定期之「抽檢」驗收成效，以維護消費場所之公共安全。

建管處處長虞積學強調，臺北市於百貨商場周年慶期間執行建築物公共安全聯合檢查已行之有年，場所大多都能有所警惕，為了讓業者在周年慶期間注意貨品堆放情形，避免將貨品放置於逃生避難通道位置。

另外，建築物安全梯間之常閉式防火門的位置，檢查有無依規定保持常時關閉狀態，亦可提昇業者建築物公共安全自主管理意識。民眾如有發現場所之安全梯、走道、逃生避難通路等有堆置雜物阻礙逃生，或自動防火鐵捲門下方及排煙室有違規設攤或堆置雜物等情事時，歡迎隨時向建管處反映，服務專線：1999（外縣市請撥02-27208889）轉8387，建管處將持續且積極為消費大眾消費環境安全把關。

