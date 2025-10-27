因應關稅衝擊！經部力推AI試產線 助塑橡膠產業數位轉型

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因應美國對等關稅衝擊，經濟部力推數位轉型，厚植我中小企業競爭力。經濟部中企署表示，自5月起推動AI試產線人培課程，結合經濟部產業技術司資源，針對塑橡膠、紡織、扣件、手工具、水五金、汽機車零組件、工具機與機械、食品加工、製鞋業等重要中小製造業領域，與技術法人合作提供高階設備供業者學習實作，協助企業數位轉型及設備汰舊換新。

中企署已於20日在台中舉辦「塑橡膠產業AI試產線交流分享會」，說明與塑膠工業技術發展中心合作，共同輔導中小企業導入AI及開辦AI試產線人培課程的成果，藉由經驗分享，使更多塑橡膠領域的中小微企業有效運用AI數位工具及掌握AI轉型關鍵，加速升級轉型。

中企署指出，目前營運中的塑橡膠企業家數共有8,078家，超過9成為中小企業，協助其數位轉型刻不容緩。日前舉辦分享會上，更吸引來自金屬、機械、車輛、工具機、塑膠、電腦資通等多元製造業領域的業者參加，顯示業界對AI賦能轉型的強烈需求及重視。

中企署表示，今年度試產線課程聚焦「塑橡膠AI加工開發試量產」與「高分子醫材開發AI試製與驗證」兩大領域，自2025年5月至10月已辦理10梯次，培育出130位產業所需的創新跨域專業人才，持續向同業推廣AI應用。

AI 中小企業 經濟部

