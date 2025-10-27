普發1萬元還能抽沖繩機票！永豐銀加碼登記入帳或ATM領現抽獎

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

永豐銀行表示，響應政府全民普發1萬元現金政策，加碼推出抽獎優惠，凡該行客戶使用永豐銀行ATM領取或透過「登記入帳」至永豐銀帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO），即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票或小蜜豐金Bee 16,888點等大獎。

財政部宣布11月5日起開放普發現金登記入帳、11月17日起可使用ATM領取；永豐銀行表示，至12月31日前，本行客戶透過永豐銀行ATM領取普發現金，即可抽台北－日本沖繩雙人來回機票（2名）及大全聯1萬元禮券（5名）；除ATM提領外，永豐銀行指出，本行客戶於政府公告網站選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含數位帳戶大戶DAWHO）並完成入帳，就有機會獲得小蜜豐金Bee 16,888點（3名）或遠東SOGO百貨5,000元即享券（2名）。

根據財政部資料顯示，2023年普發6,000元領取管道以登記入帳占39.8%最多，ATM領現則以24.3%居次，二者合計占比逾6成；永豐銀行表示，為讓民眾輕鬆領取普發現金1萬元，除了便利管道領取之外，加碼提供抽獎機會，讓民眾更有感，進而實踐「翻轉金融 共創美好生活Together, a better life.」的企業願景。

永豐銀行 ATM 普發現金

