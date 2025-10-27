快訊

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

聽新聞
0:00 / 0:00

擴大電動車影響力 TOYOTA純電休旅bZ4X改款發表

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
TOYOTA擴大電動車影響力，純電休旅bZ4X改款發表。記者林海／攝影
TOYOTA擴大電動車影響力，純電休旅bZ4X改款發表。記者林海／攝影

TOYOTA擴大電動車影響力，純電休旅bZ4X改款發表，也是目前市場上價格最低的進口電動車。和泰車TOYOTA營業本部本部長王世豪表示，希望透過bZ4X提高民眾對於TOYOTA電動車的信任度，年度銷售目標為4000台，明年挑戰在台灣電動車市占率達到10%。

王世豪表示，台灣純電車市場不斷擴大，2019年銷售占比僅0.6%，而到了今年前9月占比已經達到7.6%，銷售達22485台，而目前台灣市面上已經有50款純電車款，TOYOTA也要加緊腳步。

王世豪表示，目前bZ4X預接單已經有300台，下個月即可開始交車，今年估可達到400~500台，明年全年電動車市場總銷售約在3.5~4萬台，TOYOTA也要占有一席之地。

王世豪指出，改款後大幅進化，配備全面升級，續航里程可達到743公里，最大馬力227匹，價格只要128萬元，與市面上同級車款相比，極具競爭力。

對於今年汽車總市場，王世豪表示，前9月TOYOTA的銷售衰退10%左右，但最近買氣已經回溫，10月應會是年月雙增，總市場還是希望能在40萬台以上。

TOYOTA 電動 X

延伸閱讀

超優惠！TOYOTA bZ4X震撼價126萬全新登場

日產新電動車電池 有進展

外傳Toyota計劃獨立出Century品牌並推出多款車型

BMW表示新電動車需求超乎預期 來的措手不及！

相關新聞

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

「SOGO敦化館」大復活！由皇翔（2545）買下的「SOGO敦化館」改建案恐有變動。市場傳出，有百貨櫃位收到通知是否願意...

擴大電動車影響力 TOYOTA純電休旅bZ4X改款發表

TOYOTA擴大電動車影響力，純電休旅bZ4X改款發表，也是目前市場上價格最低的進口電動車。和泰車TOYOTA營業本部本...

超優惠！TOYOTA bZ4X震撼價126萬全新登場

想買電動車消費者看過來！TOYOTA總代理和泰汽車於27日舉辦全新改款bZ4X新電動車上市發表會，出現進口車賣國產價，比...

大同智能攜台北高爾夫俱樂部建表後儲能 打造綠色永續球場

大同（2371）集團旗下專業能源整合服務公司大同智能27日宣布，攜手台北高爾夫俱樂部（台北高球場）導入表後儲能暨能源管理...

普瑞博獲美醫療耗材大廠Utah Medical台灣代理權 進軍寵物醫療市場

普瑞博（6847）27日宣布，將成立小動物事業部，並攜手美國上市醫療耗材大廠 Utah Medical，取得旗下 Hem...

保瑞擴建美國廠再添關鍵訂單 注射製劑量產啟動

國際級CDMO指標性企業保瑞藥業宣布，位於美國馬里蘭州的針劑製造廠，已正式完成Groninger® FlexPro 50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。