擴大電動車影響力 TOYOTA純電休旅bZ4X改款發表

TOYOTA擴大電動車影響力，純電休旅bZ4X改款發表，也是目前市場上價格最低的進口電動車。和泰車TOYOTA營業本部本部長王世豪表示，希望透過bZ4X提高民眾對於TOYOTA電動車的信任度，年度銷售目標為4000台，明年挑戰在台灣電動車市占率達到10%。

王世豪表示，台灣純電車市場不斷擴大，2019年銷售占比僅0.6%，而到了今年前9月占比已經達到7.6%，銷售達22485台，而目前台灣市面上已經有50款純電車款，TOYOTA也要加緊腳步。

王世豪表示，目前bZ4X預接單已經有300台，下個月即可開始交車，今年估可達到400~500台，明年全年電動車市場總銷售約在3.5~4萬台，TOYOTA也要占有一席之地。

王世豪指出，改款後大幅進化，配備全面升級，續航里程可達到743公里，最大馬力227匹，價格只要128萬元，與市面上同級車款相比，極具競爭力。

對於今年汽車總市場，王世豪表示，前9月TOYOTA的銷售衰退10%左右，但最近買氣已經回溫，10月應會是年月雙增，總市場還是希望能在40萬台以上。