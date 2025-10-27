長榮海運擬向榮運關係企業承租3.3萬只貨櫃 7年租約總額逾15億元

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮（2603）海運跟榮運（2607）27日召開重大訊息記者會，子公司長榮海運（亞洲），因應營運需要，擬向關係人Gaining Enterprise S.A.預計承租33,000只貨櫃，租賃期間7年，預估租約總金額為5,014.87萬美元，折算台幣15.4億元。

長榮國際儲運表示，Evergreen Marine (Asia) Pte. Ltd. (長榮海運(亞洲))因營運需要，有意向榮運子公司 Gaining Enterprise S.A.(立盛企業)承租貨櫃，經整體評估後，立盛企業董事會決議通過出租貨櫃予該公司，以獲取櫃租收入。

立盛企業本次預計出租33,000只貨櫃，租期為7年，預估租約總金額為5,014萬美元。

