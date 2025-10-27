快訊

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

精品市場萎縮！樂威科出租泰國子公司全部廠房

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

樂威科-KY（4154）27日召開重大訊息記者會，宣布通過旗下泰國子公司的「出租全部廠房」暨「全部停工案」，並將廠房分層對外出租，強化集團資產活化。

對於該案，樂威科表示，主要鑒於精品市場需求萎縮，致使相關業務經營風險提升並影響本業獲利表現，經營團隊審慎評估後，基於維持集團財務健全與長期競爭力之考量，決議泰國子公司Raku Innovation Co., Ltd.全面退出精品金屬製造及代工業務並實施全廠停工。

樂威科說明，退出生產後，因其自有土地及廠房座落於曼谷珠寶工業城區內，地理位置優越，土地面積約4,200平方公尺，廠房為五層樓建築，各樓層面積約1,800平方公尺，並受泰國政府工業管理局管轄，享有多項稅務與外資企業優惠。

為提升資產運用效益，樂威科指出，公司決議將該廠房採分層方式對外出租，未來將以租金及管理費作為主要營收來源，以強化資產活化與現金流穩定性，公司將提請於12月臨時股東會審議通過後，依法辦理相關後續事宜。

展望未來，樂威科將轉型為投資控股集團，投資布局聚焦三大事業體，分別為智慧生醫事業部，其涵蓋醫療器材代理、通路經銷及保健品事業。其次，ESG事業部涵蓋能源工程及用戶端電表後儲能等永續能源領域。最後，投資事業部主要專注策略性長短期及併購型投資與資產管理、資產出租業務。

泰國 醫療器材

延伸閱讀

北護分院與關渡醫院簽訂ESG備忘錄 台大與北榮攜手共同推動永續

3上市建商帶頭種樹 用綠建材有志一同拚淨零

「2025民生•悠活節」10/25-26今秋登場

「一個電力公司需求就比台灣多」台灣業者瘋日本儲能 報酬率高到像詐騙

相關新聞

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

「SOGO敦化館」大復活！由皇翔（2545）買下的「SOGO敦化館」改建案恐有變動。市場傳出，有百貨櫃位收到通知是否願意...

擴大電動車影響力 TOYOTA純電休旅bZ4X改款發表

TOYOTA擴大電動車影響力，純電休旅bZ4X改款發表，也是目前市場上價格最低的進口電動車。和泰車TOYOTA營業本部本...

超優惠！TOYOTA bZ4X震撼價126萬全新登場

想買電動車消費者看過來！TOYOTA總代理和泰汽車於27日舉辦全新改款bZ4X新電動車上市發表會，出現進口車賣國產價，比...

大同智能攜台北高爾夫俱樂部建表後儲能 打造綠色永續球場

大同（2371）集團旗下專業能源整合服務公司大同智能27日宣布，攜手台北高爾夫俱樂部（台北高球場）導入表後儲能暨能源管理...

普瑞博獲美醫療耗材大廠Utah Medical台灣代理權 進軍寵物醫療市場

普瑞博（6847）27日宣布，將成立小動物事業部，並攜手美國上市醫療耗材大廠 Utah Medical，取得旗下 Hem...

保瑞擴建美國廠再添關鍵訂單 注射製劑量產啟動

國際級CDMO指標性企業保瑞藥業宣布，位於美國馬里蘭州的針劑製造廠，已正式完成Groninger® FlexPro 50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。