超優惠！TOYOTA bZ4X震撼價126萬全新登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
全新改款TOYOTA bZ4X於10/27正式發表，宣布超酷價格128萬元。黃淑惠攝
想買電動車消費者看過來！TOYOTA總代理和泰汽車於27日舉辦全新改款bZ4X新電動車上市發表會，出現進口車賣國產價，比前一代便宜超過30萬元，新一代TOYOTA bZ4X震撼價128萬全新登場，同步推出期間限定獨家早鳥隨插即充吃到飽方案，全面拉高2026年TOYOTA在國內的電動車市占率。

和泰車車輛營業本部本部長王世豪表示，本次bZ4X全方位進化，全新設計風格融合了科技與未來感，不僅在外觀、內裝上升級帶來簡約的純電質感，針對國內消費者極為重視的純電駕馭更有大幅提升，創造743km純電續航里程及227ps的動力表現。

並以震撼價128萬元正式在台上市，並同步推出早鳥隨插即充吃到飽方案，將為更多喜愛TOYOTA品牌的消費者帶來純電車款的駕馭體驗，預計新年度的銷售目標為4000台。

本次全新進化bZ4X，電池與馬達效能全面提升，全新高效能動力電池容量升級至74.7kWh，純電行駛里程大幅提升至743km，滿足顧客多元用車生活，讓續航無後顧之憂。充電系統同樣適用國內最普遍之公建快充規格-CCS1，可負荷最高充電功率提升至160kW，常態充電至80%僅需約28分鐘。

慢充規格則持續適用SAE J1772，讓車主南北通行無虞，隨時展開純電之行。

王世豪進一步指出，在本次電池與馬達效能提升下，輸出最大馬力升級達到227PS，扭力27.4KG/M，升級的e-Axle電驅系統更進一步帶來傑出的能耗表現，新增四段式再生煞車制動系統(附控制撥片)，可依照偏好調整回充力道，駕駛體驗更佳，展現TOYOTA出色的動能科技。

全新進化bZ4X換上新世代 Hammerhead前視造型，形象更具前衛與科技感，前車燈採分離式設計，讓車頭看起來更銳利、更具未來感，同時提升燈光辨識度與層次感，LED頭燈更新增AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統，進一步提升行車安全。

車側輪拱則由防刮材質改為黑色烤漆，搭配全新18吋鋁圈造型，整體更顯精緻質感，所經之處吸引眾人目光。除外尾部設計進化，鴨尾擾流板上緣高度提升5mm，提升高速行駛穩定性與續航效率，兼顧美學與空力效能，本次全面進化的bZ4X共4款車色，除原有的星河鈦、鉑鑽白與尊爵黑之外，更新增車色綻曜藍，提供顧客多樣化的選擇。

全新內裝設計充份展現bZ4X純電設計質感，薄型儀表台水平延伸，搭配細長出風口，提升橫向寬敞感。科技配備方面，為滿足車主日常使用的便利性需求，更升級14吋影音主機、雙無線充電座，全車配備4個USB-C充電孔，並新增後廂110V供電(V2L)功能；為持續優化座艙舒適性，本次更全新配備64色氣氛燈，空調搭載PM 2.5 濾網+ nanoe™X負離子淨化，為消費者帶來更加舒適美好的乘坐體驗。

為全面守護消費者安全，bZ4X升級配備8SRS氣囊，並保有TOYOTA SAFETY SENSE 3.0主動安全系統，包含消費者重視的ACC全速域主動式車距維持定速系統、RSA限速辨識輔助系統等主動安全配備。

全車搭載42項主被動安全配備，搭載的PVM環景影像輔助透視系統，更新增底盤透視功能等，兼顧駕駛者與乘客的乘坐安全，讓車主純電駕馭更安心。

