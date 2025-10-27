大同智能攜台北高爾夫俱樂部建表後儲能 打造綠色永續球場

大同（2371）集團旗下專業能源整合服務公司大同智能27日宣布，攜手台北高爾夫俱樂部（台北高球場）導入表後儲能暨能源管理系統，一同打造兼具高效與永續的綠能高爾夫球場。透過先進儲能技術與智慧調控機制，協助球場提升用電效率，將成為休閒產業導入智慧儲能的標竿案例。

根據國際能源總署（IEA）統計，2030年全球整體儲能容量將大增至目前的6倍。隨著台灣持續擴大表後儲能應用規模，將有助於形成「藏電於民」的分散式電網架構，強化整體電網韌性與穩定性，為國家能源安全與永續發展奠定基礎。

大同智能指出，本次規劃的儲能系統展現兩大應用效益。在需量管理效益方面，台北高球場原契約容量為510kW，經加裝表後儲能系統後，契約容量得以下修至410kW，成功降低100kW的契約容量，有效控管用電量，大幅降低契約容量超額罰款與電費支出。

此外，在時間電價效益上，系統善用離峰與尖峰時段電價差異，於離峰充電、尖峰放電供電，預計每年可為業主創造約34萬元的節能效益，展現智慧儲能在實務應用上的經濟價值。

據了解，台北高球場表後儲能規模為125kW/261kWh，在導入智慧電表後，將可全面掌握場域用電狀況，可視化用電數據能協助管理單位即時監控、優化用電行為，更有效辨識異常高耗能設備，進一步改善整體用電模式。

大同智能表示，因應電價攀升、用電大戶條款以及時間電價的施行，表後儲能特別適用於具契約容量的用電場域，從工廠、商辦、大賣場到機關、學校，能有效提升用戶自主用電與能源調度能力，搭配專業團隊持續維運，更能確保儲能系統之效益最大化。