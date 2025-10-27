快訊

中職／兄弟G5大變陣！陳俊秀、曾頌恩先發了 江坤宇改2棒

藝人閃兵案今開庭 陳零九、威廉等8人全認罪求輕判

「粉盒大王」之子陳屍豪宅 現場白粉初驗K他命反應

大同智能攜台北高爾夫俱樂部建表後儲能 打造綠色永續球場

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
大同智能官方示意圖，截自大同智能官方臉書。
大同智能官方示意圖，截自大同智能官方臉書。

大同（2371）集團旗下專業能源整合服務公司大同智能27日宣布，攜手台北高爾夫俱樂部（台北高球場）導入表後儲能暨能源管理系統，一同打造兼具高效與永續的綠能高爾夫球場。透過先進儲能技術與智慧調控機制，協助球場提升用電效率，將成為休閒產業導入智慧儲能的標竿案例。

根據國際能源總署（IEA）統計，2030年全球整體儲能容量將大增至目前的6倍。隨著台灣持續擴大表後儲能應用規模，將有助於形成「藏電於民」的分散式電網架構，強化整體電網韌性與穩定性，為國家能源安全與永續發展奠定基礎。

大同智能指出，本次規劃的儲能系統展現兩大應用效益。在需量管理效益方面，台北高球場原契約容量為510kW，經加裝表後儲能系統後，契約容量得以下修至410kW，成功降低100kW的契約容量，有效控管用電量，大幅降低契約容量超額罰款與電費支出。

此外，在時間電價效益上，系統善用離峰與尖峰時段電價差異，於離峰充電、尖峰放電供電，預計每年可為業主創造約34萬元的節能效益，展現智慧儲能在實務應用上的經濟價值。

據了解，台北高球場表後儲能規模為125kW/261kWh，在導入智慧電表後，將可全面掌握場域用電狀況，可視化用電數據能協助管理單位即時監控、優化用電行為，更有效辨識異常高耗能設備，進一步改善整體用電模式。

大同智能表示，因應電價攀升、用電大戶條款以及時間電價的施行，表後儲能特別適用於具契約容量的用電場域，從工廠、商辦、大賣場到機關、學校，能有效提升用戶自主用電與能源調度能力，搭配專業團隊持續維運，更能確保儲能系統之效益最大化。

契約 電價 大同

延伸閱讀

「一個電力公司需求就比台灣多」台灣業者瘋日本儲能 報酬率高到像詐騙

大同百億資產活化啟動！總部開發案解鎖、爆量走高

大同家電2025新品登場 「粉饗耀」電鍋超美 氣炸烤箱健康升級

儲能與AI伺服器需求增 松川聚焦新能源驅動成長動能

相關新聞

獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

「SOGO敦化館」大復活！由皇翔（2545）買下的「SOGO敦化館」改建案恐有變動。市場傳出，有百貨櫃位收到通知是否願意...

擴大電動車影響力 TOYOTA純電休旅bZ4X改款發表

TOYOTA擴大電動車影響力，純電休旅bZ4X改款發表，也是目前市場上價格最低的進口電動車。和泰車TOYOTA營業本部本...

超優惠！TOYOTA bZ4X震撼價126萬全新登場

想買電動車消費者看過來！TOYOTA總代理和泰汽車於27日舉辦全新改款bZ4X新電動車上市發表會，出現進口車賣國產價，比...

大同智能攜台北高爾夫俱樂部建表後儲能 打造綠色永續球場

大同（2371）集團旗下專業能源整合服務公司大同智能27日宣布，攜手台北高爾夫俱樂部（台北高球場）導入表後儲能暨能源管理...

普瑞博獲美醫療耗材大廠Utah Medical台灣代理權 進軍寵物醫療市場

普瑞博（6847）27日宣布，將成立小動物事業部，並攜手美國上市醫療耗材大廠 Utah Medical，取得旗下 Hem...

保瑞擴建美國廠再添關鍵訂單 注射製劑量產啟動

國際級CDMO指標性企業保瑞藥業宣布，位於美國馬里蘭州的針劑製造廠，已正式完成Groninger® FlexPro 50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。