昶瑞應用無人機升級吊扇動力 香港秋燈展與吊扇客戶簽訂MOU深化合作

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
昶瑞總經理楊偉成於27日至30日參加「香港國際秋季燈飾展」（Hong Kong International Lighting Fair），推出兩大創新解決方案，並簽訂MOU與客戶深度合作。圖／業者提供
昶瑞總經理楊偉成於27日至30日參加「香港國際秋季燈飾展」（Hong Kong International Lighting Fair），推出兩大創新解決方案，並簽訂MOU與客戶深度合作。圖／業者提供

昶瑞機電（7642）於27日至30日參加「香港國際秋季燈飾展」（Hong Kong International Lighting Fair）。公司指出，展會期間除與來自全球的諸多客戶進行一對一會面，深入討論2026年及2027年的產品布局與市場規劃，並藉此機會簽訂MOU與客戶深度合作，進一步鞏固其全球市場定位。

昶瑞表示，本次展會中將重點展示其在運用中大型無人機重酬載之高性能馬達技術應用於DC吊扇能效上的重大突破，不僅將DC吊扇應用場域擴大至商用與公共空間，更將同尺寸吊扇的能效數據拉高一個級距加強銷售優勢。

昶瑞進一步指出，公司秉持「智慧轉動永續綠能」的願景，推出兩大創新解決方案，其一是「扇葉結合光觸媒殺菌新技術」。此技術利用大氣電漿的特殊殺菌、抗菌塗層於扇葉和PC燈罩上，可使吊扇在主動與被動運作中達到空氣清新的效能，大幅提升產品的健康與環保附加價值。

另一項解決方案，是致力於推動家電智能化進程的「智能家電系統整合開發」。刻正開發中的新系統，目標透過智慧控制方式，全面操控包括吊扇在內的各類電器開關及運作模式，不僅能大幅提升用戶體驗，更能精確調控電器使用，實現顯著的節能效益，符合全球永續發展趨勢。

昶瑞表示，香港展是與國際客戶面對面交流、深化合作的重要平台。本次簽訂合作MOU，不僅是對客戶夥伴關係的重大承諾，更是雙方看好產品市場潛力的共同體現。透過與客戶共同擘劃未來的產品布局與規劃，公司旨在持續推出具有市場競爭力、高附加值的創新產品。

布局 香港 家電

