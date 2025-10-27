快訊

普瑞博獲美醫療耗材大廠Utah Medical台灣代理權 進軍寵物醫療市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
普瑞博董事長陳彥文。記者謝柏宏／攝影
普瑞博董事長陳彥文。記者謝柏宏／攝影

普瑞博（6847）27日宣布，將成立小動物事業部，並攜手美國上市醫療耗材大廠 Utah Medical，取得旗下 Hemo-Nate 18μm微濾器台灣獨家代理權，進一步升級毛孩輸血安全與治療品質，預計今年第4季開始接單出貨，並以三年突破新台幣1億元營收為目標，展現高度擴張動能。

普瑞博表示，該公司自2018年就成立小動物專用品牌PuriVet，持續深耕毛寵醫療市場，PuriVet是全球首個將「減白過濾器」技術應用於動物輸血的品牌，並開發出犬貓專用血袋，產品已在北美市場建立知名度，台灣市占率亦居領導地位。

普瑞博此次引進的Hemo-Nate 18μm微濾器，可有效過濾血液與輸液中的微細物質與凝集物，避免毛孩因肺部窘迫或微血管負擔過重而受損，並已獲逾20萬篇國際研究文獻與獸醫教科書指定使用。

公司表示，過去台灣寵物醫院因取得不易，常需重複使用濾器，增加感染風險。普瑞博獨家代理後，將大幅提升犬貓輸血品質，預估五年內創造每年數千萬元商機，並逐步完善毛寵血液耗材生態圈。

根據農業部統計，台灣毛小孩登記數已近 280萬隻，年增率持續攀升，遠超過新生兒數量，顯示毛孩經濟正蓬勃發展。普瑞博看好台灣寵物醫療市場未來三年高成長潛力，預計在2025年第4季開始接單出貨，並以三年突破新台幣1億元營收為目標，展現高度擴張動能。

除濾器與血袋產品外，PuriVet也積極布局CGM（連續式血糖監測）領域，與美國CGM廠商合作開發動物專用產品，目前已進入臨床測試階段，預計2025年底完成動物測試並開始接單出貨。此外，PuriVet也將與美國最大獸用血庫ABRI合作，開發專用套組並引進血液類製品，提升台灣毛寵醫療水準。

普瑞博指出，PuriVet代理產品的效果與準確度已獲獸醫師高度肯定，未來將持續以創新醫材與國際合作為基礎，推動毛孩醫療升級，打造更完整的毛寵照護體系。隨著小動物事業部正式成立，普瑞博將以更明確的品牌策略與產品線綜效，邁向全球市場，並期待在未來創造更高市值與投資回報。

