保瑞擴建美國廠再添關鍵訂單 注射製劑量產啟動

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
保瑞於馬里蘭州針劑廠最新進入商業量產之Flex Pro產線。圖／保瑞提供
國際級CDMO指標性企業保瑞藥業宣布，位於美國馬里蘭州的針劑製造廠，已正式完成Groninger® FlexPro 50隔離式注射瓶與預充填注射器（Vial & Pre-filled Syringe Isolator Line）生產線建置與啟用，並已投入商業量產；此舉不僅進一步擴充其高效無菌填充最終段製程能力，更象徵保瑞在全球無菌製劑生產與CDMO領域再度邁出重要一步。

保瑞表示，德國Groninger是全球知名的無菌製藥與化妝品自動化生產設備製造商，以高精密、高潔淨度的充填與封裝系統聞名，這條全新產線採用其最新一代的隔離式生產技術，可在極高潔淨度的環境下進行藥物無菌充填，有效降低污染風險、提升製程穩定性。透過這項設備升級，保瑞能更靈活地生產各類注射劑型，包括預充填注射器與注射瓶，以滿足全球客戶在品質、效率與法規遵循上的嚴格要求。

保瑞表示，目前該產線已正式投入商業化量產，並服務多家國際合作夥伴，其中包括指標性製藥公司Accord BioPharma，保瑞為其代工生產的UDENYCA®（pegfilgrastim-cbqv）是Accord推出的新預充填注射劑，用於癌症治療期間協助患者強化免疫力、降低感染風險。而Accord亦可結合保瑞在無菌製劑與法規管理上的專業，確保產品在全球市場的品質與供應穩定。

保瑞藥業表示，馬里蘭廠此次擴建不僅提升公司在北美地區的產能布局，也展現其持續深耕高端注射劑市場的決心。未來公司將持續投資智慧化製程與高標準品質系統，協助更多全球夥伴將創新療法安全、有效地送達病患手中。

