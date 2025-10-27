快訊

聯華林德展示台灣首輛氫能卡車 宣告氫能移動、工業應用進程

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
聯華林德氫能移動再下里程碑，展示台灣首輛氫燃料電池重型卡車。圖／聯華林德提供
聯華林德氫能移動再下里程碑，展示台灣首輛氫燃料電池重型卡車。圖／聯華林德提供

台灣主要工業氣體廠商聯華林德氣體將於「台灣國際智慧能源週/淨零永續展」，以「氫領轉型，碳索永續」為主軸，展示台灣首輛氫燃料電池重型卡車公開亮相，並持續連結產業夥伴，期望在淨零減碳的賽道上加速，推動氫能在移動與工業應用進程。

交通部9月公告修正「氫燃料電池大客車試辦運行計畫申請及補助審查作業要點」，將原本規定一部氫巴可補助1000萬元，提升到一部最高2000萬元，此舉顯示交通部對推動氫能大型載具的承諾，然重型載具種類多，諸如商用卡車、垃圾車、工具車等，目前僅釋出針對巴士的方案。

聯華林德傳播暨企業公關副總苗華山表示，相較於純電動車，氫燃料電池車的優勢：快速加氫、長效續航、高負重率等，更適合運輸負載大、長程幹線的重型載具，這是目前純電動車難以企及，而氫燃料電池載具亦可發揮環保減碳、行車平穩低噪音的優勢。

苗華山補充，聯華林德擁有全台氣體槽車最大車隊之一，國人不難看到許多槽車、卡車、貨車每天在高速公路、園區間穿梭，聯華林德率先引進台灣第一輛氫燃料電池重型卡車，期望透過近距離接觸，與政府及產業界共同檢視氫能重型載具的落地因應，落實法規、檢測、運營等各面向的規劃與建置。

聯華林德串聯投資夥伴林德技術經驗，其所開發多種氫氣燃燒方案及燃燒器，例如瑞典Ovako Steel氫能煉鋼實績，坑式加熱爐以氫100% 取代天然氣為燃料，使用燃燒器，無須更換燃燒器可切換使用瓦斯及氫氣。業者可依碳排目標、成本等主客觀條件，調整氧氫燃燒比例與設備搭配，極具彈性。

聯華林德大宗氣體暨清淨能源副總沈欣儒強調，氫氧燃燒方案不僅為業者實現高效脫碳，更進一步提高生產力，增強產品品質，活化資本開支，國內已有諸如水泥、玻璃、鋼鐵等許多業者肯定此效益，正積極規劃導入。

