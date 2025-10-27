獨／「SOGO敦化館」大復活！皇翔豪宅改建案延後 擬招新房客

「SOGO敦化館」大復活！由皇翔（2545）買下的「SOGO敦化館」改建案恐有變動。市場傳出，有百貨櫃位收到通知是否願意繼續留下經營。對此，記者求證皇翔建設，皇翔表示，目前確定改建案將要延後，應該會招新的百貨業主，但一切尚未定案，還在處理中。

「SOGO敦化館」原先傳出要年底熄燈，但如今出現大轉彎，據悉上周「SOGO敦化館」有部分櫃位接到通知，被詢問到若更換百貨業主，是否還願意繼續留下來經營櫃位，讓櫃位業者相當驚訝，換言之，「SOGO敦化館」可能繼續維持百貨大樓，豪宅改建案將延後。

皇翔表示，該改建案暫時沒有開工計畫，並確定要延後，且計劃延後「久一點」，只是尚未確定具體要延後多久，但可以肯定不會想那麼快推案。至於將會繼續朝百貨經營？皇翔表示，較不傾向公司自己經營百貨，應該會招商新房客，但目前都還在處理中，無法透露更多。

皇翔在2020年底以皇翔投資公司名義，斥資130億元現金收購SOGO敦化館的房東「仁愛企業」股權，而SOGO敦化館今年底租約到期，皇翔也申請都更改建，據台北市都市更新服務審議平台資訊，該案規劃興建33層豪宅建案，總樓地板面積推估逾1.36萬坪。

市場人士指出，SOGO敦南館大樓位在大安區敦化南路上，基地面積達938.96坪，旁邊就是台北市老牌知名私校「復興實驗高級中學」，屬於超級黃金地段，可謂是「皇冠上的珍珠」，若規劃豪宅案估單價可達250萬元以上。

不過房市自去年9月央行打房到今年川普關稅戰等諸多干擾下，買氣持續低迷，加上高資產族群本就容易受到政經局勢不穩影響購置豪宅意願，因此推測皇翔可能是考慮到市況，才會延後敦南館豪宅改建案，等市況轉佳再推出，一方面較可有好的銷售表現，另一方面等待的同時，繼續維持百貨大樓，也可以有穩定的租金收入。