華航2026年桌曆隱藏版 AI空服員「解鎖世界之旅」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2026年度桌曆以「解鎖世界之旅」為主題，參照各城市的文化特徵，精選 12 個兼具故事性與想像空間的華航航點，邀請旅客跟隨華航一起飛行，每個月造訪一座城市。華航提供
華航（2610）桌曆來了！2026年以「解鎖世界之旅」為主題，參照各城市的文化特徵，精選 12 個兼具故事性與想像空間的華航航點，還有AI空服員迎賓，邀請旅客跟隨華航一起飛行，每個月造訪一座城市。

本次桌曆以素材拼貼手法設計主視覺，精巧運用各地風土民情、花卉植物、當地美食、與特殊景點等豐富元素，組裝成12個代表性的城市，營造出立體的旅行氛圍。

二月由鳳凰城展現紅土地景與超級月亮，演繹美國西部探索精神；四月帶來捷克畫家慕夏的藝術風格，刻畫典雅細緻的布拉格意象；五月透過繽紛的萬花筒視角，欣賞泰北清邁的美食文化，交織繽紛的視覺饗宴；十月的紐約以仰望視角呈現最讓人嚮往的大都會風情，感受懷抱夢想的興奮與壯闊。

華航利用影像串聯世界，啟發旅人探索全世界，讓旅客隨時在桌上汲取旅行靈感與能量。

自 2010年起，華航制服人員多次擔綱桌曆主角，2026年亦傳承經典，由機師、空服員、地勤及修護人員輪番現身各航點；此外，呼應科技發展趨勢，此次桌曆加碼隱藏彩蛋，特別安排一位生成式 AI虛擬制服人物首次化身要角，象徵人與科技共存協作的創新世代。

內頁格式也有貼心的巧思，新增功能頁與貼紙頁，並提供大空間的曆表，便利使用者自由妝點屬於自己的風格；紙質全面採用具 FSC 認證之環保紙材，使用環保印刷油墨，並首度於桌曆底座背面加入 FSC 標章，將環境永續展現於每日使用的細節。

華航桌曆向來以精緻與實用著稱，2026年度限量印製，預計10月底起開始發送合作企業、晶鑽及翡翠會員等；參加今年 11 月 7日至10日的 ITF 台北國際旅展華航展攤現場活動，也將有機會現場獲得，成為只送不賣的稀有珍藏。

華航期望成為旅客最忠實的旅伴，攜手看見世界的美好，展現「華航品質 從心做起」的品牌承諾。

呼應科技發展趨勢，此次桌曆加碼隱藏彩蛋，特別安排一位生成式 AI虛擬制服人物首次化身要角，象徵人與科技共存協作的創新世代。華航提供
華航

