企業掀AI應用戰 統一資訊、iCHEF推智慧化管理

中央社／ 台北27日電

從資訊服務到餐飲零售，國內業者掀起一波AI應用戰。統一超轉投資統一資訊推出企業級AI智慧系統，鎖定數位轉型與知識管理需求，搶攻AI商用應用市場；餐飲POS系統業者iCHEF以AI導購與資料中台，讓餐廳升級營運模式。

統一資訊最大股東為統一超，持股86%。統一資訊營收連年成長，2023年營收新台幣20.95億元，2024年營收突破22億元，為統一超旗下穩定成長的小金雞之一。

統一資訊今天透過新聞稿指出，生成式AI技術快速滲透各行各業，AI正從單純工具階段，邁向可驅動決策與組織進化的「企業智慧化」時代，因此推出企業級AI智慧系統LumineOne，主打將企業知識庫轉化為智慧助理，整合Word、Excel、PowerPoint與Outlook等Microsoft工作環境，自動辨識、建構並更新企業可用的知識架構。

統一資訊指出，與多數僅能對應單一資料來源的AI不同，此系統可同時運作多個知識庫，每個知識庫都具備即時同步與自我更新能力，能自動剔除過期資訊，透過檢索增強生成（RAG）進行分析與推理，廣泛應用於客服、人資、法務、研發、營運乃至投資人關係等部門，未來將持續拓展行業模型與外部API（應用程式介面）。

餐飲POS系統業者iCHEF日前宣布，看好台灣餐飲業產業邁入AI化管理時代，推出5項AI應用功能，包括AI改善點餐推薦模組、智慧菜單管理、多語系菜單、AI客服、AI分析銷售等。

iCHEF也推出與Google、台灣民間氣象公司天氣風險、忻旅科技合作開發的「春嬌AI資料中台」，作為AI餐廳助手，協助連鎖品牌簡化營運管理流程，也解析氣象預報，提升餐飲業備料與排班效率。

