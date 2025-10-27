米食、雞蛋銷量攀升 OKmart 推優惠搶連假後自煮市場

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

光復連假結束迎來秋季轉涼時節，氣溫漸降，民眾外食次數減少，家庭料理與自煮飲食再度成為主流。OKmart透過後台數據觀察發現，連假過後的開工日，米食、雞蛋及飲品等民生商品的銷售量明顯提升，其中以女性消費者與主婦族群成長最顯著，反映出節後家庭備貨與精打細算的購物趨勢。

瞄準「精打細算」風潮持續升溫，OKmart特別於即日起至10月底推出多項優惠，香米、雞蛋、水果等「農會直送」新鮮食材，以及指定商品滿199元送「OKmart限定精選實用小物」等優惠活動。以及，整箱飲品與人氣零食超值特價，滿足家庭日常所需，讓上班族與主婦們都能在開工後輕鬆補貨、聰明過生活。

隨著節後補貨潮湧現，OKmart推出「消費滿額贈」活動，精選多款人氣商品，讓消費者輕鬆補貨又能享受滿額贈好禮！凡於活動期間購買指定商品，單筆消費滿199元即可獲得「OKmart限定精選實用小物」乙份，指定商品祭出多重優惠。包含學生族群、上班族下午茶熱門商品「明治果汁QQ軟糖-西西里檸檬口味」特價59元（原價79元）、「明治香菇造型餅乾巧克力口味（盒裝）」2件55元、等組合優惠，讓消費者在節後完成補貨清單。

10月歷經三個連假結束後，隨著天氣轉涼、外食頻率下降，「自煮經濟」逐漸成為家庭與學生族群的新日常。許多家長為了兼顧健康與荷包，傾向親自準備孩子的營養餐點；而學生與上班族也更偏好自行備餐，以實惠靈活的方式管理每日飲食。

OKmart瞄準趨勢，與「石安牧場」攜手合作，推出首次登場的「動福蛋」30粒裝，單件特價329元。「動福蛋」採動物福利友善飼養方式，母雞在寬敞的環境中能自然活動，確保雞隻健康與蛋品品質兼顧，落實「快樂的雞，安心的蛋」理念。同時，OKmart也推出「OKchoice優質鮮雞蛋10入」、「大成舞賀家洗選紅蛋10入」優惠，為家庭補貨提供更多選擇。另有契作袋裝「OKchoice 花東香米2kg」單件特價149元。

