少了1,500億！台中今年推案金額下修至4,300億年減25%

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市不動產開發公會下修今年推案金額為4,200億至4,300億元，年減逾25%。圖／本報資料照片
台中市不動產開發公會下修今年推案金額為4,200億至4,300億元，年減逾25%。圖／本報資料照片

房市冷颼颼，建商推案腳步跟著放緩。台中市不動產開發公會決下修今年推案金額為4,200億至4,300億元，較去年全年5,796億元足足少了1,500餘億元、年減逾25%；據市調顯示，第4季推案金額僅約1,000億元，主要靠聯聚及遠雄、興富發、冠德、富華新、順天等上市櫃建商大案撐場。

目前已知，今年台中第4季房市，最大單一建案為七期地標豪辦「聯聚中衡大廈」，預計12月進場，規劃208個單元，坪數60至130坪，總銷超過220億元，約占全市第4季五分之一案量，目前此案已開始接受客戶預約看圖。

遠雄建設今年推案集中在第4季，台中機捷特區推出的「遠雄樂元」為第4季第二大案，總銷128億元，此案基地就在機捷好市多旁，規劃707戶，21至39坪二、三房格局，鎖定首購與首換族群，業界估單價約在5字頭。

另位於14期重劃區、總銷32億元的「遠雄丰尚」，規劃坪數在27至38坪，預計11月進場。遠雄第4季台中推案金額總計約160億元。

興富發旗下潤隆建設位於水湳經貿園區、標榜中央公園第一排的「當代一邸」豪宅案，也開始預約；此案總銷約90億元，業界推估，每坪單價約落在85萬至95萬元。

除了上述推案之外，第4季規劃進場的還有冠德建設位於崇德路三段總銷75億元「裕毛屋案」，此案採先建後售，預計11月公開，規劃地上24層、地下4層建築，戶數172戶，38至59坪。

機捷特區總銷80億元和峻建設「松竹敦富」，規劃338戶，坪數37至45坪；誠邑築27億元崇德路案，規劃76戶，坪數35至45坪；富華創新總銷20億元太原路「澐光」，規劃138戶，坪數25至36坪；順天建設黎明路、永春東路的「順天NEVERLAND夢·島」、規劃坪數26至36坪，戶數166戶，總銷40億元等。

受到政府打房政策影響，國內房市急凍，台中市預售屋交易量不但年減八成，傳統推案旺季的9月，全市更只有13件新案進場，創下歷史同期新低，總推案金額27.6億元、共計826戶，相較去年同期752億元，大減八成以上。

公會指出，去年9月份台中市推案總金額752.2億元，推案戶數達3,050戶，當時迎接房市928檔期，推案金額與推案量雙創歷史同期新高，但後續遭919金龍風暴襲擊，台中市推案金額與戶數隨即呈現斷崖式下滑。

而累計前三季推案金額3,343億元，與去年同期4,348億元相比，足足少了1,005億元，推案動能明顯放緩，第4季依舊偏向保守。公會市調委員會表示，前三季案量大減，反映預售成交急凍之後，新案延後推出，且不少開發商採取先建後售方式來度過景氣寒冬。

台中市第4季指標新案一覽表。資料來源：公開網站與市調
台中市第4季指標新案一覽表。資料來源：公開網站與市調

