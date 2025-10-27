房貸可望加速撥款！9月銀行不動產放款比率25.77% 連4月下滑

為解決房貸荒，金管會9月宣布新青安貸款不計入銀行法放款天條，台灣房屋彙整金管會統計資料，銀行不動產放款今年9月較上月減少約100億元，而整體資產增加2400億元，不動產放款比率降至25.77%，已連續4個月下滑，探今年以來新低，且水位超過27%的銀行，也從年初的11家下降到8家，意味著銀行的不動產放款彈性逐漸寬鬆。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，被稱為不動產授信天條的銀行法72-2條，規範行庫的動產放款上限，需低於「存款總餘額+金融債券發售額」的30%，因此「減少放款」或「增加銀行資產」都可以降低水位。為了避免觸法並為後續放款預留空間，多數行庫會將控管標準，設定在26~28%，也導致先前房市景氣熱絡時期，不少銀行面臨水位緊繃的困境，從而對房貸業務踩煞車，引發長達一年多的房貸荒。

張旭嵐指出，房貸水位吃緊的問題，在第七波信用管制導引房市降溫後，便有逐漸緩和的跡象，加上今年以來經濟展望與股市表現都頗亮眼，國人存款總額增加；政府也適度放寬不動產放款的採計，9月起新青安撥款免計入，使9月成為今年首度「存款分母上升、放款分子下降」的月份，水位降到今年以來的最低點。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，9月起新青安的新承作放款不納入計算，雖有助於緩和水位，但幅度並沒有想像中那麼大，根據金管會數據顯示，9月不計入計算的新青安撥款金額約191.3億元，與整體不動產放款超過15兆的總金額相比，影響力堪比「撒哈拉沙漠中的一粒沙」，加上新青安的加碼補貼將於明年屆滿，申辦量能會隨政策優惠消退逐漸淡化，所以釋放資金到房市的效果仍屬有限。