iPhone內建Apple Maps傳明年加入廣告！恐惹惱用戶挨酸：蘋果太貪婪

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「投資運火燙」:賺進大把鈔票

養豬場爆非洲豬瘟 台中農業局：王姓獸醫佐未到豬場僅「電話問診」

房貸可望加速撥款！9月銀行不動產放款比率25.77% 連4月下滑

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

為解決房貸荒，金管會9月宣布新青安貸款不計入銀行法放款天條，台灣房屋彙整金管會統計資料，銀行不動產放款今年9月較上月減少約100億元，而整體資產增加2400億元，不動產放款比率降至25.77%，已連續4個月下滑，探今年以來新低，且水位超過27%的銀行，也從年初的11家下降到8家，意味著銀行的不動產放款彈性逐漸寬鬆。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，被稱為不動產授信天條的銀行法72-2條，規範行庫的動產放款上限，需低於「存款總餘額+金融債券發售額」的30%，因此「減少放款」或「增加銀行資產」都可以降低水位。為了避免觸法並為後續放款預留空間，多數行庫會將控管標準，設定在26~28%，也導致先前房市景氣熱絡時期，不少銀行面臨水位緊繃的困境，從而對房貸業務踩煞車，引發長達一年多的房貸荒。

張旭嵐指出，房貸水位吃緊的問題，在第七波信用管制導引房市降溫後，便有逐漸緩和的跡象，加上今年以來經濟展望與股市表現都頗亮眼，國人存款總額增加；政府也適度放寬不動產放款的採計，9月起新青安撥款免計入，使9月成為今年首度「存款分母上升、放款分子下降」的月份，水位降到今年以來的最低點。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，9月起新青安的新承作放款不納入計算，雖有助於緩和水位，但幅度並沒有想像中那麼大，根據金管會數據顯示，9月不計入計算的新青安撥款金額約191.3億元，與整體不動產放款超過15兆的總金額相比，影響力堪比「撒哈拉沙漠中的一粒沙」，加上新青安的加碼補貼將於明年屆滿，申辦量能會隨政策優惠消退逐漸淡化，所以釋放資金到房市的效果仍屬有限。

陳定中指出，不動產放款水位下降的關鍵在於總資產的吸納，今年以來，銀行的存款總餘額及金融債券發售額，合計從57.4兆上升到59.8兆，足足增加超過2兆，總資產的大增，讓銀行有更充沛的銀彈供應市場所需，也為年底的交屋旺季，爭取到更大的承作彈性，然而整體房市買氣尚未脫離盤整量縮的格局，據此預估往後的不動產放款比率，將維持微幅緩降的趨勢。

銀行法72-2條不動產放款比率水位統計。資料來源／台灣房屋
銀行法72-2條不動產放款比率水位統計。資料來源／台灣房屋

房貸

房貸可望加速撥款！9月銀行不動產放款比率25.77% 連4月下滑

