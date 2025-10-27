沙國全球投資高峰會FII本週登場 聚界副董受邀分享核融合教育

聚界潔能公司27日表示，沙烏地阿拉伯年度全球投資高峰會 Future Investment Initiative（FII）將於本週登場，今年延續對能源轉型與人工智慧的高度關注。美商聚界潔能副董事長、亦為美商中經合創辦人的劉宇環受大會主席邀請出席，成為首位、也是唯一受邀的台裔美國與會者。

此行劉宇環將以「核融合教育」為主軸，推動跨域合作與長期生態建設，讓台灣的創新潛力與國際對話重新接軌。

近年台灣在能源轉型的全球論壇中參與有限，尤其在核能政策上始終維持保守態度，使得台灣未能充分展現其科技與人才優勢。劉宇環此次出席 FII 高峰會，不僅是個人榮譽，更具橋樑意義。透過與各國決策者及資本市場的直接交流，讓台灣的研發與教育能量被世界看見及納入討論。他指出，核融合不只是技術突破，更是教育與產業的供應鏈議題，台灣應積極參與全球能源對話，才能掌握產業轉型與教育創新的自主權。

聚界潔能公表示，FII 長年以匯聚全球頂尖機構與投資領袖聞名，今年包括兩大全球最具影響力的投資機構 Blackstone 與 BlackRock 執行長等重量級嘉賓皆將到場，顯示國際資本正關注下一代能源與深科技（deep tech）的投資契機。在此格局下，聚界潔能以核融合為核心的技術與教育布局，不只與全球議題緊密呼應，更彰顯台灣具備與世界同台競逐的實力。對聚界而言，能在此舞台與能源巨頭並列，是對台灣深科技發展的最佳肯定。

劉宇環強調，教育是核融合產業鏈的起點。聚界潔能推動的 Alpha-E 教育系統結合 AI 與實驗教學，讓學生能在教室裡理解並體驗核融合的原理與應用。台灣擁有高密度的學術環境與製造能量，若能以教育為橋梁，形成跨校、跨國的研發網絡，便有機會成為亞太核融合教育與創新生態的中心。他呼籲，教育不應僅被動跟隨政策，而應成為推動能源革新的起點，讓台灣在全球能源新時代中發揮更積極的角色。