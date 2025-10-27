出國熱潮不減 旅遊收支連12季逆差226億美元 相當4.5個鴻海獲利

央行統計我國至今年第2季服務收支已經連續10季出現逆差，預估第3季仍將維持逆差，主要是國人出國旅遊及海外消費支出增加。服務收支中的旅行類收支則是連續12個季度呈現逆差，累計旅行收支12季逆差金額合計達226.96億美元，約6,990億元新台幣，相當於4.5個鴻海2024年稅後純益（以鴻海2024年全年稅後純益1,527億元新台幣計）。

央行統計，第二季服務收入151.54億美元，較上年同季增加14.13億美元；服務支出194.24億美元，較上年同季增加14.67億美元。由於支出增額大於收入增額，服務貿易逆差擴大為42.7億美元。其中旅行類的逆差金額最大，為25.66億美元。

今年上半年隨著新台幣匯率走強、國際航線恢復及旅遊市場回溫，國人赴海外旅遊人數快速成長，帶動出境消費金額上升，使旅行收支持續呈現逆差。

交通部觀光署公布今年上半年觀光統計，國人出國914.1萬人次，超越疫情前水準，且創下新高，全年可望突破1,800萬人次。熱門目的地仍以日本327萬人次居冠，大陸152萬人次、韓國83萬人次。

央行指出，新台幣匯率相對穩定且偏強，使國人出國購物與旅遊的成本降低。許多民眾趁勢安排日本、韓國及歐洲等地旅行，帶動海外住宿、餐飲及購物支出快速增加。此外，網購跨境商品已成為日常消費習慣，許多人透過國外電商平台購買服飾、美妝、3C產品，相關款項在國際收支帳中也歸入「旅行支出」，進一步擴大逆差規模。

除了旅遊與網購外，海外醫療、美容與健康檢查等服務也成為新興支出來源。部分民眾選擇前往日本、韓國、泰國等地進行醫美或健康管理，這類支出雖不屬傳統觀光，但同樣計入旅行收支範圍，顯示我國居民在境外服務消費的多樣化趨勢。

相對之下，外國旅客來台人數雖持續回升，但仍未完全恢復至疫情前水準，加上平均停留天數與消費金額略低，使整體旅行收入成長有限。據交通部統計，來台旅客方面，上半年為419.7萬人次，僅恢復到疫情前的70％，距離來台1,000萬旅客的目標，仍有段差距。