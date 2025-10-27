房價3年漲27%！中部五縣市「它」最強 房仲曝原因

在科技題材帶動下，中台灣房市熱度近年大幅提升，中信房屋研展室彙整實價資料，近3年中部五縣市中，以苗栗縣平均房價漲幅最多，高達27%，其次分別為彰化縣、南投縣、雲林縣、台中市，都有10%以上漲幅。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，中台灣過去以傳統產業為主，近年來隨著政府積極推動產業升級，加上大型建設項目的進駐，也給區域房市增添了不少想像空間，交易量能水漲船高。

莊思敏表示，中部地區南北往來便利，向來都是大型企業設廠的熱門之選，近年更因科技園區及台積電等重大投資進駐，帶動高科技產業群聚效應，創造大量就業機會，推升區域居住需求，使整體房市表現亮眼。

對於苗栗縣平均房價漲幅領跑中部五縣市，中信房屋頭份建國加盟店店長蔡議鋒分析，這主要受三大關鍵因素驅動，首先，目前苗栗房價仍普遍落在2字頭，房價基期相對較低，具備可觀的補漲空間。

其次，近年苗栗建設題材豐富，包括竹南科學園區、五楊高架延伸工程，以及桃竹苗大矽谷推動方案等，不僅提升區域發展前景，也進一步帶動房市熱度與市場信心。

第三，受惠於親民的房價與未來發展性，最近幾年許多嗅覺敏銳的建商都爭先到苗栗購地推案，區內新建案價格屢創新高，部分熱門預售案的成交單價甚至觸及5字頭，這也在一定程度上拉抬了區域整體行情。

蔡議鋒指出，竹南與頭份兩地兼具科技題材與地緣優勢，是目前苗栗房市最炙手可熱的區域。隨著科學園區持續發展、科技大廠不斷擴張，大量高薪就業人才湧入，在強勁的剛性需求支撐下，區域房價扶搖直上。

目前竹南、頭份的房價仍屬親民，總價1,500萬左右就能買到屋齡10年內、三房含車位的大樓，總價1,000-1,200萬左右就能買到屋況還不錯的中古屋，因此磁吸眾多科技新貴與竹科外溢人口於此置產。